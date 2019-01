Harry Kane se lesiona hasta marzo y paraliza el regreso de Fernando Llorente a España

Todas las alarmas se han activado este martes en el Tottenham cuando se ha comunicado que su delantero estrella, Harry Kane, estará de baja hasta principios de marzo. El británico sufre dolencias en los ligamentos de su tobillo izquierdo, según el parte médico de los 'Spurs', y deja muy tocada a la escuadra de Pochettino que deberá buscar alternativas, la más sencilla dar más minutos a Fernando Llorente.

El pasado fin de semana el '10' se tuvo que retirar lesionado durante el duelo ante el Manchester United y este mismo martes se ha diagnosticado que tendrá que parar para someterse a los cuidados del staff médico del Tottenham. Debido a sus problemas en el tobillo, Kane no regresará a los entrenamiento hasta, mínimo principios de marzo, y se suma así a la baja de Heung-min Son que se encuentra disputando la Copa de Asia con Corea del Sur.

Following preliminary assessments, we can confirm that @HKane has damaged ligaments in his left ankle, sustained during Sunday's match.



He will continue to be monitored by our medical staff as he commences rehabilitation and is expected to return to training in early March. pic.twitter.com/Ot3doPa4K6