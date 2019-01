Javier Tebas y Luis Rubiales ponen de manifiesto sus posturas sobre las competencias de Liga, Copa y Supercopa

El líder de LaLiga quiere seguir con los partidos de los viernes y los lunes

Además, aspira a tener las competencias de la Copa para darla un giro

La RFEF opta a suprimir los lunes y avisa de cambios en Copa y Supercopa

Foto: EFe.

La tensa 'guerra' que viven Javier Tebas y Luis Rubiales desde que el segundo fuese elegido presidente de la RFEF hace casi un año, vivió en la noche del martes un nuevo capítulo. Mientras el dirigente de LaLiga estuvo en El Partidazo de Cope, el líder de la Federación hizo lo propio desde El Larguero de la Ser, y ambos aprovecharon para poner de manifiesto sus posturas y analizar la situación actual del fútbol español.

Pero entre todos los temas que trataron Tebas y Rubiales, lo más disputado, desde la distancia de ambos en sus respectivos micrófonos, fue la idea que ambos conciben sobre las competencias de las tres principales competiciones españolas.

En el caso de LaLiga, el dirigente de la patronal considera que la Federación "no puede negociar con algo que no es suyo, porque es como si nos quieren quitar nuestros muebles" y por lo tanto mantendrá su poder sobre la competición liguera para asegurar los horarios de viernes y lunes durante la próxima campaña, junto con la revolución de la inteligencia artificial que determinará cuándo se juega cada encuentro. Además, Tebas dejó abierta la posibilidad de un nuevo uso horario (domingo a las 14:00), puesto que "se ha abierto esa opción" aunque "no sabe si la utilizará".

Por su parte, Rubiales quiso manifestar que no le gustan los partidos del lunes porque "devalúan el fútbol español" y ante ello dejó caer la idea de disputar "dos encuentros el viernes". Además, pretende suprimir el horario protegido de Segunda B, Tercera y fútbol femenino, por lo que espera llegar a un acuerdo con su homólogo en LaLiga.

Más controversia aún traerá el nuevo formato de la Copa del Rey, un cambio que quieren introducir ambos pero desde su lado. Para Tebas, su organismo "aspira a organizar el torneo" y para ello propondría nuevas ideas como una fase de grupos o partido único a partir de cuartos. Una novedad, sin embargo, que "necesita una vuelta" y por la que "están trabajando". Pero por ahora, quien tiene las competencias es la Federación y aquí Rubiales quiso dejar claro que "es muy probable que la Copa sea a partido único" a partir de la 19/20 con un formato "más dinámico" y con la posibilidad de uso de la tecnología VAR "desde el principio", aunque esto último lo deben aún mejorar por la complejidad de los campos de Segunda B y Tercera. El presidente de la RFEF también quiso deslizar la probabilidad de que entren en Copa "los mejores equipos de Preferente".

Por último, en cuanto a la Supercopa, la controversia se mantuvo con la idea de llevarla fuera de las fronteras de España. Una alternativa que Rubiales quiere seguir manteniendo y para la que anima a LaLiga a "sumarse" y proponer nuevas alternativas como que participen "cuatro equipos". Sin embargo, el presidente de la patronal llevó este tema hacia su gran objetivo "el del partido en Miami" y para el que asegura que "el próximo año se hará realidad". Para ello, LaLiga mantendrá la demanda en el juzgado de lo mercantil sobre sus competencias con la competición liguera y estudiará todas las opciones tras no conseguir sacar el Girona-Barcelona. Sobre este encuentro, Tebas aseguró que todos los gastos de publicidad los pagó Relevant y no recibirán compensación porque "sabían el riesgo que llevaba el acuerdo".

La llamada de Florentino por el VAR

Otro de los temas que se trató en ambas tertulias fue la controversia con el VAR durante los últimos días. Tras el polémico penalti a Vinicius, Florentino Pérez llamó a Rubiales para quejarse directamente por su uso. Una llamada que el presidente de la RFEF interpreta como "buena", puesto que no es el primer dirigente que le llama. Además, respecto al aislamiento del Real Madrid, la Federación espera que el club blanco no lo lleve a cabo y "entre en su Junta Directiva". Rubiales, aprovechando las explicaciones de Velasco Carballo en la mañana del martes, quiso poner en valor el nivel del arbitraje español, "el mejor del mundo".

Por su parte, Javier Tebas ya criticó esta llamada, al considerar que "hay otros medios", y espera que ésta no influenciase en las explicaciones de los árbitros. Sin embargo, y dejando de lado la "relación distante con Florentino Pérez por sus modelos para LaLiga", es en el asunto referente a los colegiados, donde el presidente de la patronal elogió a Rubiales al dar por "muy buena" la decisión de poner al frente a Velasco Carballo y mostrar transparencia con ruedas de prensa.

Aunque para Tebas, la mejoría con los árbitros no cambia su concepción sobre su homólogo en la RFEF, al que le pone un "2" por su gestión durante el casi un año de mandato. Una nota más baja que la que sitúa a su predecesor, Ángel María Villar, un "3 ya que con él era más fácil entenderse". Por su parte, Rubiales no pone nota tanto al dirigente de LaLiga como a sí mismo ya que serán "las elecciones las que juzguen" a ambos.

El futuro de ambos y los otros temas tratados

Por último, los dos presidentes hablaron en sus micrófonos de qué pasará cuando dejen el cargo. Un futuro al frente que Tebas quiere alargar hasta 2024, para "dejar concretado el siguiente concurso de los derechos audiovisuales", mientras que Rubiales no se pone fecha, pero piensa que es fundamental para "llevar a cabo los cambios que ya ha puesto en marcha".

El máximo dirigente de la Federación también quiso tratar la pasada Libertadores disputada en Madrid, una final "muy buena para España", que dejó "100 millones de euros en la capital". Además de los otros dos temas destacados donde mostró su postura, la posibilidad de una Eurocopa ibérica, candidatura que "consultó con Pedro Sánchez", pero que tendrá que hacerla oficial "a su debido tiempo" y tras hablar con "FIFA y UEFA", y la "imposibilidad" de la Federación Vasca de independizarse de la RFEF. Un tema que resta importancia ya que "nunca se dará". Por último, Rubiales desveló que dirá la sede de la final de Copa en "los próximos cinco días" y que España jugará en Mestalla el 23 de marzo, por el centenario del Valencia, y en Gijón el 8 de septiembre, día de Asturias, como homenaje al desaparecido Quini.

Por su parte, Tebas quiso centrarse más en la situación del Reus. Equipo que tiene un expediente disciplinario y por el que el juez debe manifestarse "a finales de enero", con una medida que "respete a los otros 21 clubes de Segunda". Además, el líder de LaLiga dejó claro que "la salida de Cristiano no les ha afectado al exterior" y que le gustaría ver en su competición a "Neymar y Mbappé", para sumar más público fuera de España y asistentes en las gradas, un dato que esta temporada "se ha elevado un 8%".

Toda una serie de temas puestos de manifiesto por los dos principales dirigentes del fútbol español y que no hacen que demostrar, otra vez, la distancia que ambos poseen en sus posturas. Unas ideas que seguirán dando que hablar durante 2019 con la 'guerra' que viven LaLiga y la Federación.