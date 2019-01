Primer match-ball de la temporada para Valverde: el Barça no puede fallar ante el Levante

El Barcelona busca seguir vivo en su competición fetiche: cuatro en los últimos cuatro años

Tras el experimento fallido en el Ciutat, Valverde recurrirá a los titulares

Imagen: Getty.

El FC Barcelona recibe este jueves al Levante en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey. Un partido en donde el equipo culé está obligado a ganar tras el 2-1 de la ida y que dejó con vida a los de Valverde gracias a la jugada de Denis Suárez que terminó con gol de Coutinho desde los once metros.

Aunque estamos en el mes de enero, el Barcelona tiene este jueves su primer match-ball de la temporada. Una eliminación de su trofeo fetiche (cuatro Copas en los últimos cuatro años) supondría un paso atrás en los objetivos marcados por el club a principios de curso.

Para intentar la remontada, Valverde ha convocado a todos los jugadores del primer equipo y, como es lógico, echará mano de Leo Messi y Luis Suárez, ambos ausentes en el encuentro de ida donde el Barcelona jugó sin delantero centro. Otros como Piqué, Rakitic y Alba, también baja por descanso en la ida, podrían entrar en el once.

La última eliminatoria que jugó el Barcelona con algo en juego de verdad fue el año pasado en Champions ante la Roma, con el resultado que todo el mundo sabe. Por eso, la de este jueves se presenta como una gran oportunidad de desterrar los fantasmas de pasado.

Valverde, por si acaso, no se fía: "Nuestra intención pasa primero por ganar el partido, y no nos serviría encajar y ganar con una diferencia de un gol, sólo para empatar. Es importante no encajar pero es más importante hacer más goles. Tenemos la eliminatoria cuesta arriba", comentó en rueda de prensa.

No cree que el Levante vaya a "especular demasiado", así que preparar un duelo ante un rival atrevido. "No sé en qué medida, pero intentarán tirar una presión alta que es lo que suelen hacer, y contra nosotros en los dos partidos. Intuyo que lo harán. No veo un Levante tirado atrás, aunque a veces puedan estar más atrasados para buscar la contra", explicó.

A por la machada

Por su parte, el Levante busca un buen resultado que le coloque en el sorteo de este viernes, donde quedarán los ocho mejores equipos de la competición. Para ello, el técnico granota ha realizado alguna modificación pensando también en LaLiga.

Roger, el delantero titular del Levante, se quedará en Valencia junto con Rochina y Vukcevic. Chema, titular en la zaga, está lesionado y no estará en el Camp Nou, al igual que Luna. En cambio, Rober Pier se ha recuperado y ha entrado en la lista de convocados.