La santa ingenuidad del instinto es la verdad. A esta frase le he dado muchas vueltas. Inteligencia, instinto, intuición. Estudiando el bachillerato (uf, la de años que hace de eso), el profesor de Filosofía, en su clase, nos dijo:

-El hombre procede por razonamientos y la mujer por intuiciones. El razonamiento miente, la intuición no. El día que la mujer sea libre del todo y pueda acceder al trabajo, superará al hombre.

Risitas entre los discípulos. Éramos niños. Era la época de Franco. Era otra era.

-Qué chorrada – pensamos muchos.

El tiempo, sin embargo, le ha dado la razón al filósofo.

-Si la mujer no se hubiera incorporado al mercado del trabajo, en España no habría tantos parados –esta otra chorrada es de un ejecutivo eminente (ingeniero con cargo y sueldo superior a los 200.000 euros anuales).

-Facha, claro.

-Facha del PSOE. Y majo, muy majo. Y listo, muy listo.

-¿Por qué es entonces es del PSOE?

-No sé. Quizá por el cargo y el sueldo. Hay mucha gente, de izquierdas y de derechas, cuya única y verdadera ideología es el dinero.

-La verdad es que el dinero es la mejor ideología del mundo.

Pontificó el gran humorista Poncela:

-Este mundo es tan raro que todo es posible, hasta la Santísima Trinidad.

Y la santísima intuición. El 'talento' de los porteros es la santísima intuición.

-El portero, en el deporte del gol, es paradójicamente el antigol. Y es que el mundo es así de paradójicamente raro.

El Atlético de Madrid, contra pronóstico, ha sido eliminado de la Copa del Rey por el modesto Girona. Sorpresa, rabia, cabreo.

-Lo veo y no me lo creo –es lo que se dice en estos casos.

El gran Simeone, sin embargo, al respecto, ha hecho esta frase:

-Yo siempre prefiero jugar mal y pasar. Hay que aprender a hacer las cosas mejor.

Pues aprende, admirado 'Cholo'. Cuando se tiene un portero como Oblak, hay que alinearlo siempre. Oblak, ni lo dudo, no hubiera fallado en el tercer gol del Girona. ¿Razón? Su intuición.

-La intuición – argumentaba Miguel Muñoz- es el cerebro del portero. Por eso no le doy descanso. Los porteros apenas se cansan, no corren. No necesitan descansar.

El Real Madrid, gracias al formidablemente intuitivo Keylor Navas, se ha salvado de perder más de una vez, últimamente.

A no despreciar, pues, el talento de la intuición, Simeone, que el fútbol, no lo olvides, es el contradictorio y chocante juego de dados del gol y el antigol.