Solari confirma la presencia de Benzema ante el Sevilla y descarta su operación

El entrenador alaba a sus porteros y a Marcelo

Sobre Isco: "He respondido a más de cien preguntas"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, confirmó la presencia del francés Karim Benzema frente al Sevilla y descartó que vaya a pasar por el quirófano para corregir la fractura que sufre en el dedo meñique de su mano derecha.

"Karim tiene una lesión en el dedo meñique y creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ni que esté el fin de semana ni el miércoles ni la semana que viene", aseguró desmintiendo informaciones sobre una posible operación de Benzema el domingo tras jugar ante el Sevilla. "Estaría más contento si no le hubiesen pisado pero le veo bien, de buen humor y estamos contentos de que esté con nosotros otra vez", añadió.

El técnico argentino dedicó elogios a Benzema por su temporada y el compromiso que está mostrando. "Karim es nuestra referencia en ataque. Está teniendo un gran año personal y en lo deportivo, jugando muy bien. Es un jugador muy generoso con su fútbol y en entrega estamos orgullosos de que esté el fin de semana y que no se vaya más", dijo.

Solari se mostró optimista con la posibilidad de recuperar a más jugadores para la ida de cuartos de la Copa del Rey. "Ojalá que sí. Estaba Kroos -en el entrenamiento-, Llorente ha trabajado ya en campo, Bale ha salido, Mariano está haciendo algunas cosas... Es necesario recuperar lo antes posible a los jugadores lesionados", indicó, antes de valorar cómo han afrontado este período de ausencias.

"El carácter se ve en la adversidad. Con respecto a los inconvenientes, tenemos muchísimos jugadores importantes que no están con nosotros y que pretendemos recuperar lo antes posible; es indispensable que todos regresen y podamos elegir. Es cierto que a veces tienes que ponerte un poco más agudo con la imaginación a la hora de encontrar soluciones a los distintos inconvenientes que plantea la competencia. Agudiza el ingenio cuando tienes inconvenientes", continuó.

Por otra parte, no quiso valorar el estado de forma actual de Marcelo, "probablemente el lateral más laureado de la última década en el fútbol mundial". "En una plantilla hay jugadores que están en mejor estado de forma, otros que están lesionados, otros que están regresando... Es imposible que todos estén al cien por cien, porque siempre hay nuevas lesiones o recaídas, es la normalidad del fútbol. Trabajamos para que estén al cien por cien y poder elegir entre todos ellos", subrayó.

"Los dos mejores porteros del mundo"

Tampoco desveló si formará en portería Thibaut Courtois, ya recuperado de su lesión, o Keylor Navas. "La gran suerte que tiene el Madrid es que tiene a los dos mejores porteros del mundo", expuso, antes de hablar sobre Isco Alarcón. "Creo que he respondido más de cien preguntas sobre Isco. Es un gran jugador, igual que el resto de jugadores de esta maravillosa plantilla. Todos tienen las mismas oportunidades de jugar", subrayó, rechazando valorar posibles incorporaciones porque "las cuestiones íntimas son íntimas".

En otro orden de cosas, Solari destacó los "muchos" puntos fuertes del Sevilla. "Viene jugando muy bien desde principio de temporada. Los inicios, el juego en el centro del campo, en ataque, la presión... Tiene muchísimos puntos fuertes y nosotros tendremos que hacer un gran partido para superarlos y dominarlos", advirtió.

"Tenemos que hacer un gran partido, y más allá de los sistemas que utilicen los rivales, tenemos que hacer lo nuestro. Tenemos que imponer nuestra idea: salir a ganar los partidos desde el primer minuto y ser dominadores en casa", prosiguió en relación a que los de Pablo Machín jueguen con tres centrales.

Todo ello a pesar de estar a diez puntos del líder en LaLiga Santander. "La pasión y la motivación son innegables e innegociables para el jugador, aunque uno juegue en el patio de su casa. Vamos a salir con esa pasión y esa motivación para cumplir con nuestro objetivo, que es seguir recortando con los equipos que están por encima de nosotros en la tabla", expresó.

Por último, el preparador blanco no se quiso pronunciar sobre la posible eliminación en Copa del Rey del FC Barcelona por alineación indebida. "No me corresponde hablar sobre ese tema. Queda en manos de las autoridades competentes", dijo. "Es ajeno a mis conocimientos. Lo deben dirimir los distintos Comités y las autoridades", zanjó ante la insistencia.