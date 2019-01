Andy Murray se opera de la cadera en Londres con vistas a su retirada final en Wimbledon

El escocés espera llegar a 'su' grande para despedirse ante el público británico

Anunció que este sería su ultimo año tras casi desaparecer en 2017 y 2018

Murray durante la edición de Wimbledon 2017. Foto: Reuters.

El tenista escocés Andy Murray se sometió este lunes a una cirugía de reconstrucción de su cadera en Londres, con el objetivo de que este sea "el final" del dolor que le lleva lastrando durante más de 20 meses en esa zona del cuerpo y poder retirarse esta temporada jugando en Wimbledon.

"Me sometí a una cirugía de reconstrucción de cadera en Londres ayer por la mañana. Me siento un poco dolorido y magullado, pero espero que ese sea el final de mi dolor de cadera. Sé que ahora tengo una cadera de metal", comunicó Andy Murray en sus redes sociales.

El tres veces ganador de 'Grand Slam' ha luchado por recuperar la mejor forma desde que se sometió a una operación de cadera en enero del año pasado. Pasó el 2018 casi en blanco, aunque volvió en su tramo final, después de no jugar durante la segunda mitad del 2017. El escocés ya dejó abierta la posibilidad a una segunda operación en su cadera derecha, pero con el objetivo de recuperar "calidad de vida", en principio no para competir.

Al tenista de Dunblane insistió que le gustaría "parar" en Wimbledon y espera que esta operación se lo permita, aunque cuando anunció su retirada para final de esta temporada no tenía claro si aguantaría ese dolor otros "cuatro o cinco meses".

Desde el primer 'grande' del año, el exnúmero uno del mundo sacudió el mundo del tenis en rueda de prensa en Melbourne. "No estoy bien, lo estoy pasando mal desde hace mucho tiempo, ha sido mucho dolor los últimos 20 meses. Lo he intentado todo para recuperarme de la cadera", confesó a los medios antes de su debut en Australia hace dos semanas.

El británico, dos veces campeón de Wimbledon (2013 y 2016) y otra más del US Open (2012), además de oro en los Juegos de 2012 y 2016 y Maestro también en 2016, reconoció que el dolor no le deja disfrutar ya del tenis. "Puedo jugar con limitaciones, pero con dolor no puedo disfrutar de la competición o el entrenamiento", apuntó.