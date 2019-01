Morata: "Se han dado muchos rodeos, pero el destino final era que estuviera aquí"

El nuevo delantero del Atlético de Madrid, Álvaro Morata, reconoció que, a pesar de que se han dado "muchos rodeos" en los últimos meses, su "destino final" era jugar en el club rojiblanco, un equipo al que dio su "palabra" y del que se siente "parte" antes de que el fichaje estuviera cerrado gracias a sus ahora compañeros.

"No hay que convencerme, Simeone sabía que por circunstancias se han dado muchos rodeos, pero el destino quería que estuviera aquí. No puedo esperar más para entrenar a sus órdenes, le estoy agradecido porque ha hecho mucho para que venga aquí", afirmó Morata en su presentación como rojiblanco de este martes.

Respecto a unas palabras que le podría haber dirigido el técnico argentino en uno de los muchos derbis que ha disputado, el delantero prefiere dejarlas en la privacidad. "Es libre para la imaginación. Si le echas intuición te lo puedes imaginar, se puede intuir", agregó.

El ex del Chelsea ya se sentía "parte" del conjunto dirigido por el 'Cholo' desde hace "un par de semanas". "No me siento nuevo. Los compañeros se han preocupado de hacerme sentir parte del equipo hace dos semanas, cuando no había nada cerrado", añadió.

"La situación es muy fácil: han sido meses complicados, pero se para todo cuando está la posibilidad del 'Atleti'. Aquí estoy y es lo importante. Todo esto es bonito, pero no puedo esperar para entrenar y ver a Koke, que antes era más alto que yo", comentó en tono bromista un Álvaro Morata que lucirá el dorsal '22' como atlético.

El madrileño no creyó que fuera necesario explicar sus "sentimientos" ahora, respecto a su pasado en el Real Madrid. "Si estoy aquí es porque quiero estar aquí. No es la primera vez que he podido venir aquí, pero di mi palabra. Tengo que hablar en el campo y sé lo que tengo que hacer aquí", sentenció, reconociendo que ha tenido más posiblidades de fichar por el Atlético de Madrid en el pasado.

En este sentido, se da la casualidad de que podría estrenarse ante su afición del Wanda Metropolitano ante el conjunto madridista, en el derbi del próximo 9 de febrero. "Bendito problema, ojalá todo sea pensar qué hago después de marcar un gol, eso quiere decir que irán las cosas bien", comentó, calificando también únicamente como "gran equipo" al rival en Champions, una Juventus en la que militó del 2014 al 2016,.

El '22' rojiblanco competirá con Diego Costa por un puesto en el 'once' titular, algo que ya le pasó en la selección con el de Lagarto, al que considera su "amigo". "He hablado con él cuando he pasado momentos difíciles. ¿Por qué no vamos a poder jugar juntos?. Tengo ganas de verle, seguro que me gasta alguna broma", señaló

Cerezo: "Olvídate de los dimes y diretes"

Por su parte, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, le dio la bienvenida y le pidió que se aislara de todo lo que se dice respecto a su pasado blanco. "Olvídate de los dimes y los diretes, tú a jugar al fútbol y a meter goles", expresó.

"Álvaro es un jugador que conoce nuestro club. Llegó con los campamentos de la Fundación, con ese olfato de delantero que solo tienen algunos. Su carrera como futbolista es brillante, ha logrado los títulos más importantes y ha evolucionado con la selección", comentó el dirigente.

El empresario destacó la "velocidad, el desmarque y el gol" como principales cualidades del '22' rojiblanco. "Viene para aumentar la competencia en este puesto, donde hay ya grandes estrellas. Nos ayudará a seguir creciendo y pelear para alcanzar los objetivos. Me consta que tu abuelo te explicó los valores que se respiran en el 'Atleti'. Sabemos que estás preparado para afrontar las ilusiones y retos que tienes por delante", concluyó.