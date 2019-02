Luka Doncic se queda fuera del All Star en el que tampoco habrá españoles

Fue el tercero más votado por el público, pero los entrenadores no lo escogen

Westbrook, Lillard, Thompson, Davis, Jokic, Aldridge y Towns, por delante

Lowry, Oladipo, Griffin, Vucevic, Middleton, Simmons y Beal, en el Este

Foto: Getty.

La elección de los 14 suplentes para el All Star, el partido de las estrellas de la NBA que se disputará el 17 de febrero en Charlotte, ha confirmado que no habrá ningún español ni tampoco Luka Doncic, que había recibido mucho apoyo en las votaciones de los aficionados, pero que no se ha quedado fuera de este corte final decidido por los entrenadores.

En la Conferencia Oeste, los suplentes serán Russell Westbrook (Thunder), Damian Lillard (Blazers), Klay Thompson (Warriors), Anthony Davis (Pelicans), Nikola Jokic (Nuggets), LaMarcus Aldridge (Spurs) y Karl-Anthony Towns (Timberwolves). Todos ellos se unen a los titulares ya conocidos: Stephen Curry (Warriors), James Harden (Rockets), Kevin Durant (Warriors), Paul George (Thunder) y LeBron James (Lakers).

En cuanto al Este, Kyle Lowry (Raptors), Victor Oladipo (Pacers), Blake Griffin (Pistons), Nikola Vucevic (Magic), Khris Middleton (Bucks), Ben Simmons (Sixers) y Bradley Beal (Wizards) se unen a los nombres de Kyrie Irving (Celtics), Kemba Walker (Hornets), Giannis Antetokounmpo, (Bucks), Kawhi Leonard (Raptors) y Joel Embiid (Sixers). Sin embargo, aún falta como mínimo una novedad puesto que Oladipo está lesionado de gravedad.

De esta forma, Blake Griffin, nominado en 2011, se mantiene como el último 'rookie' que logró ser convocado para el partido de las estrellas y Doncic deberá conformarse con su participación en el 'Rising Stars Challenge', el partido entre los jugadores más prometedores de la mejor liga de baloncesto.

Además, un total de cuatro jugadores disputarán el 'All Star' por primera vez en su carrera: Nikola Jokic, Nikola Vucevic, Khris Middleton y Ben Simmons, mientras que los otros 20 convocados ya saben lo que es disputar el partido con más glamur del planeta.

-JUGADORES SELECCIONADOS PARA EL ALL STAR.

CONFERENCIA OESTE: Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George y LeBron James (titulares). Russell Westbrook, Damian Lillard, Klay Thompson, Anthony Davis, Nikola Jokic, LaMarcus Aldridge y Karl-Anthony Towns (suplentes).

CONFERENCIA ESTE: Kyrie Irving, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard y Joel Embiid (titulares). Kyle Lowry, Victor Oladipo, Blake Griffin, Nikola Vucevic, Khris Middleton, Ben Simmons y Bradley Beal (suplentes).