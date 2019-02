Ernesto Valverde ve igualada la eliminatoria contra el Real Madrid: "Es absurdo hablar de porcentajes"

El 'Txingurri' ve al equipo blanco mucho mejor que en el último Clásico

Foto: EFE.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que ve "igualado" el cruce de las semifinales de la Copa del Rey contra el Real Madrid, con la ida en el Camp Nou y la vuelta en el Santiago Bernabéu, y ve "absurdo" hablar de porcentajes sobre cuál de los dos es más favorito para clasificarse.

"El porcentaje da lo mismo, lo veo igualado, y es absurdo hablar de porcentajes. En LaLiga venían en un punto anímico distinto. Ahora están mejor, sacando resultados, y eso hace mucho", comentó Ernesto Valverde en rueda de prensa.

Valverde cree que el Madrid está en uno de sus mejores momentos de la temporada, y augura una "gran eliminatoria". "Son dos grandes partidos en un momento en el que los dos estamos en la lucha por las primeras posiciones de LaLiga y vamos a empezar la Champions. Todo eso hace que el condimento sea mucho mejor", señaló.

"Es verdad que suponen una carga de partidos o de intensidad importante pero no vamos a negar que son atractivos para la gente y para notros. Es una gran semifinal, vamos a ver si somos capaces de pasar a la final", comentó sobre este emparejamiento.

No obstante, no da mucha importancia a jugar contra el eterno rival. "Soy honesto y tengo que decir la verdad. Justo después del partido contra el Sevilla, que nos tocara el Madrid era una posibilidad que tenía asumida. O era el Madrid, o el Valencia o el Betis", apreció.

"Sé que contra el Madrid los partidos tienen una connotación y desgaste especial, hay que jugarlos y ya está. Si vas jugando y no caes eliminado es un desgaste brutal, claro", reconoció en este sentido.

Y es que no quiere lamerse las heridas antes de tiempo, hablando de desgaste físico. "Parece que os quejéis del partido. Serán dos partidos bonitos de ver e ilusionantes para las dos aficiones y cualquier espectador. Intentaremos pasar y el calendario es inevitable", argumentó el técnico azulgrana.

"El mejor Valencia de la temporada"

"Ahora tienen más acierto y les genera más confianza. De ahí la mejora en cuanto a resultados, está en un momento bueno de confianza y refrendado por la semifinal de Copa. Nos medimos a un Valencia que está en su mejor momento", señaló respecto al siguiente rival en LaLiga.

Valverde cree que el juego del Valencia está siendo parecido al del año pasado, cuando se metieron en Liga de Campeones, y que simplemente falló el acierto en la primera parte del campeonato.

"En el Valencia ha cambiado sobretodo el acierto, pero le he visto muy parecido al del año anterior. En resultados el año pasado tuvo un inicio espectacular, con gran acierto y sacando muchos puntos en la primera vuelta", recordó.

En cambio, pese a que este año su juego ha sido "parecido", no les entraron las ocasiones. "Ha habido partidos que no convertían las acciones. Ha hecho que sobretodo en el primer tercio estuvieran un poco abajo, algo que no es normal para un equipo de 'Champions'", apuntó.

Por otro lado, sobre la llegada de Jean-Clair Todibo en este mercado, por un millón de euros y dos más opcionales, y que ahora tenga en nómina a seis centrales, aseguró que intentará llevar la situación de la mejor manera.

"Las circunstancias son las que son. Todibo tiene una perspectiva de futuro que el club tenía firmado para el año que viene, no estaba previsto que viniera ahora. Pero dada la situación en que estaba en su club, viene para hacerse con sus compañeros y la forma de jugar", expresó.

"Ha habido un momento de emergencia con sólo dos centrales, ante muchos partidos, ahora no es que tengamos seis porque no tenemos a Umtiti, pero tiraremos con ello. Ha sido una causa excepcional que se incorpore ahora Todibo, intentaremos que sea lo mejor posible", reiteró.