Peligro para el Barcelona: Leo Messi podría perderse el primer Clásico de Copa por molestias musculares

Las sensaciones del '10' siguen sin ser buenas tras el choque ante el Valencia

La premisa es no arriesgar con el argentino, al que ya se reservó en Copa

Sería el segundo Clásico de este curso que el rosarino se perdiese por lesión

Foto: Reuters.

Leo Messi podría ser baja de nuevo en un Clásico esta temporada. El argentino, que acabó 'tocado' ante el Valencia, está muy cerca de perderse el duelo de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid en el Camp Nou por molestias musculares, según informa As.

Las sensaciones del argentino y de los servicios médicos del Barcelona no son buenas y, aunque faltan las pruebas pertinentes, a dos días de la celebración del Clásico hay pocas probabilidades de que el '10' esté ante los de Santiago Solari.

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, reconocía que su estrella sufría una "pequeña molestia" al término del partido de Liga contra el Valencia, en el que el rosarino tuvo que recibir asistencia médica.

Durante la jornada del domingo, los médicos culés visitaron al argentino en su domicilio, y las sensaciones en el fin de semana y en la llegada del jugador al entrenamiento de este lunes no han sido las deseadas. El primer paso del club será descartar una lesión, aunque en caso de que las molestias no remitan la probabilidad de su presencia en el Clásico es muy remota. La premisa será no arriesgar con el delantero, que ya ha rotado en Copa ante Levante y Sevilla con el objetivo de descansar.

Se trata de la segunda lesión del jugador en lo que va de temporada, y precisamente la segunda en vísperas de un Clásico ante el Real Madrid. A mediados de octubre, el '10' se fracturó el radio de su brazo derecho, lo que le hizo ser baja en el encuentro de la primera vuelta de Liga Santander contra los blancos. Su equipo, sin embargo, no sufrió su ausencia y sentenció a Julen Lopetegui como entrenador merengue con un contundente 5-1.