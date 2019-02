El Valencia reacciona y se lleva un resultado de oro para llegar a la final de Copa del Rey

El Valencia parte con ventaja de cara al partido de vuelta

Joaquín marcó con un gol olímpico el segundo tanto del Betis

Gameiro cambió el partido con su entrada en la segunda parte

Cheryshev celebra el primer tanto del Valencia. Imagen: Reuters

El Valencia ha reaccionado a tiempo cuando estaba con pie y medio fuera de la final de la Copa del Rey. El conjunto de Marcelino García Toral marcó dos goles en los últimos veinte minutos, el segundo en el tiempo de descuento, que le hacen favorito para el partido de vuelta que se disputará en Mestalla el 28 de febrero.

El encuentro comenzó como se esperaba, con un Betis monopolizando la posesión y un Valencia metido en su campo para robar y salir a la contra con transiciones rápidas y la velocidad de Rodrigo y Cheryshev, los mejores del equipo valencianista junto con un Gameiro que entró en la segunda mitad.

El Betis perdió a los diez minutos a Bartra, uno de sus jugadores más importantes, sobre todo en la salida de balón, situación que trastocó los planes iniciales de su entrenador Quique Setién. Ambos equipos comenzaron algo timoratos de cara a portería, pero con el paso de los minutos se soltaron y el encuentro cambió radicalmente.

Rodrigo Moreno y Santi Mina pudieron adelantar al Valencia, pero fue Loren el que golpeó primero tras una bonita jugada ensayada que inició Canales y terminó el canterano tras una gran dejada de Sidnei desde el segundo palo. Con el resultado de 1-0 se fue el Betis con ventaja al descanso.

En la segunda mitad, el equipo ché salió a por todas y pudo empatar nada más comenzar en un mano a mano de Santi Mina que no cogió ni portería. No era el día del gallego y sí el de Joaquín, que a sus 37 primaveras marcó minutos después un gol olímpico con ayuda del VAR, ya que el colegiado del partido no lo vio en directo.

A raíz de ese gol, el Betis fue superior con el balón y pudo sentenciar la eliminatoria, pero fue el Valencia el que acortó distancias gracias a un gol de Cheryshev a pase de Gameiro, que entró minutos antes junto con Kondogbia. Ambos, aunque sobre todo el galo, cambiaron el devenir de la ida de las semifinales.

A poco del final, Gameiro y Cheryshev se aliaron para dar alas a un Valencia que mereció el empate. El Betis no gestionó bien los últimos minutos, con varias pérdidas en la salida de balón, y el ariete francés empató el choque en el minuto 92. Antes, en el 89, Cheryshev pudo empatar con un testarazo que se estrelló en la madera. La vuelta se decidirá en Mestalla en un duelo que promete ser de altos vuelos.