Simeone alaba a Solari antes del derbi: "Ha demostrado personalidad para dirigir al Real Madrid"

El entrenador del Atlético señala a Modric como mejor jugador blanco

Niega un aliciente por jugar contra el etenro rival: "Me pone ganar siempre"

Foto: EFE.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha alabado a su homólogo en el Real Madrid, Santiago Solari, al que ve "capacitado" para el cargo y que ha "demostrado personalidad" con sus decisiones, mientras que ha señalado a Luka Modric como el jugador más "determinante" del equipo blanco, su rival este sábado en el Wanda Metropolitano (16.15 horas).

Durante una rueda de prensa que duró menos de lo habitual por las respuestas sucintas de Simeone, el técnico eludió cualquier tema polémico y no contestó preguntas sobre asuntos como la vuelta al estadio rojiblanco de Thibaut Courtois, la posibilidad de que Álvaro Morata no celebre un hipotético gol ante su antiguo equipo o si el Real Madrid es peor equipo desde la marcha de Cristiano Ronaldo.

"No me puedo poner en el lugar de la gente y del sentimiento que puede tener. Courtois es un gran portero que lo hizo excelentemente bien con nosotros y ahora está en un gran momento, como siempre ha demostrado en todos los equipos por los que ha pasado después de dejar el Atlético", resumió sobre el guardameta belga.

En cuanto al Real Madrid, avisó de que "está creciendo desde la llegada de Solari". "Sabemos que tiene mucha profundidad jueguen Vinicius o Bale, posiblemente Lucas Vázquez por la derecha, y Benzema está en un momento fantástico, pero nosotros estamos con ilusión y trabajando bien", valoró.

Concretando sobre Solari, el 'Cholo' recordó que lo tuvo a sus órdenes en el fútbol argentino. "Lo conozco desde hace mucho tiempo. Me tocó dirigirlo al final de su carrera en San Lorenzo y nos dio mucha categoría y jerarquía en ese momento. Tenemos la relación de ser argentinos y de encontrarnos en muchas lugares en cenas y almuerzos. Es un chico que está capacitado y ha demostrado personalidad, me pone muy contento por ser argentino", subrayó.

Preguntado por cuál es el jugador más determinante del Real Madrid, Simeone no titubeó y contestó rápidamente. "Modric lo sigue siendo, siempre", dijo, añadiendo que no le "pone" especialmente el derbi de la capital. "A mí me pone ganar todos los partidos que me ponen por delante, siempre", aclaró.

En cuanto al momento que atraviesa el Atlético, después de su última derrota en el Benito Villamarín, su técnico apuntó que están "bien". "En los últimos partidos hemos jugado bien en casi todos. Nos faltó más profundidad y verticalidad en el partido del Betis y esperamos poder encontarla en el partido de mañana", confió.