Iago Aspas 'estalla' por el arbitraje sufrido en Getafe: "Si le pasa a otro equipo lo que nos ha sucedido, la próxima semana no se presenta a jugar"

Imagen: Getty

El delantero del RC Celta Iago Aspas ha lamentado la actuación del equipo arbitral en la derrota ante el Getafe (3-1), con un polémico penalti a favor de los locales y un fuera de juego y la expulsión de Maxi Gómez para los gallegos, y ha afirmado que si esto le sucede "a otro equipo" la siguiente semana "no se presenta a jugar".

"Hicimos un partido muy bueno la semana pasada, compitiendo muy bien contra un equipo como el Sevilla. Hoy sabíamos a lo que veníamos aquí, hicimos lo más difícil: ponernos por delante. No quiero pasar por alto todo lo que nos ha ocurrido porque ¡madre mía! Si le pasa a otro equipo la próxima semana no se presentan a jugar", señaló en declaraciones a beIN Sports tras la conclusión del duelo en el Coliseum Alfonso Pérez.

En este sentido, incidió en el trabajo respecto a la actuación del VAR. "Después de tener todo controlado en la primera parte, llega el regalo del penalti... No sé ni cómo no ven el VAR. Luego se quejarán ellos de 'respect'. Creo que lo de hoy no puede pasar en la mejor liga del mundo, que habiendo una cámara que no la venga a revisar el árbitro. Luego en la nuestra, a la primera fuera de juego", subrayó.

"Nos ha penalizado muchísimo, se ha estropeado el partido a raíz de un penalti y una expulsión. Cambia un partido que teníamos totalmente a favor, los estábamos controlando bastante bien, sobre todo después de habernos puesto por delante", continuó.

Por último, valoró la expulsión de Maxi Gómez por doble amarilla tras protestar el penalti a favor del Getafe. "Estaba un poco caliente, normal después de todo lo que nos había sucedido. Parecía una injusticia, a veces no podemos hacer nada. Creo que la segunda fue por protestar, desde mi punto de vista del banquillo", concluyó.