Solari: "La Liga no está ni mucho menos terminada"

Santiago Solari, técnico del Real Madrid, mostró su alegría por conquistar el Wanda Metropolitano con "una victoria de equipo" en el derbi ante el Atlético de Madrid, con el que salta a la segunda plaza de una Liga que -dijo- "no está ni mucho menos terminada".

"El Madrid siempre, por historia, pelea todo hasta el final. La liga no está ni mucho menos terminada y ahora tenemos que seguir sosteniendo esto porque el Atleti va a seguir peleando porque es un gran equipo, con un maravilloso entrenador. Habrá que seguir ganando. Estamos contentos pero con los pies en la tierra para seguir trabajando. Nos vamos muy satisfechos", aseguró en rueda de prensa.

El técnico madridista se mostró orgulloso de la imagen dejada por sus jugadores. "Ha sido una victoria de equipo, no hay otra manera de sacar algo de este estadio ante un rival muy fuerte, competente y competitivo en todos los campos pero sobre todo en su estadio. La única manera de llevarte algo es siendo un equipo fuerte en todas las facetas. Probablemente hemos hecho el mejor partido desde diciembre".

Solari no quiso protagonismo y trasladó el mérito a su plantilla. "La clave son los jugadores siempre. El equipo somos todos, me considero parte de él, pero los que se entrenan, ponen su físico, entrega, corazón y talento son los futbolistas. El 95% del mérito de una victoria de equipo recae sobre los jugadores".

Elogió el técnico argentino el rendimiento de Gareth Bale desde su entrada al campo. "Está fenomenal. Entró al vestuario muy contento y feliz por su gol que ayudó a definir un partido que estaba vivo y que lo remató Gareth. Cada día se encuentra mejor".

Y destacó el gran partido de Sergio Reguilón. "Es un ejemplo para todos los jugadores de la cantera. Demuestra que existe la posibilidad de que peleando, con talento y con entrega, hacerse un hueco en una plantilla como la del Real Madrid".

Preguntado por la polémica del partido y las decisiones del VAR, el técnico madridista decidió esperar a ver las repeticiones con calma para opinar.

"Los entrenadores no lo vemos, no tenemos un monitor junto al banquillo y lo único que podemos hacer con el VAR es esperar y, una vez tomada la decisión, confiar en que ha sido la correcta. Para hacer un juicio hay que esperar a ver las imágenes, no tenemos referencias en la banda", sentenció.