Sergio Ramos se expone a una sanción de dos partidos y podría perderse una hipotética ida de cuartos de Champions

Admitió haber forzado la tarjeta amarilla ante el Ajax

Después, rectificó a través de su cuenta de Twitter

Todo depende de lo recogido por el delegado UEFA

Foto: Reuters.

Sergio Ramos fue objeto de polémica tras la ida de octavos de final de la Champions League en la que el Real Madrid se impuso al Ajax ganando medio billete para la siguiente ronda. El capitán blanco, que recibió una tarjeta amarilla en Ámsterdam, se perderá la vuelta ante el conjunto holandés...y podría quedarse también, en caso de clasificarse, sin la ida de cuartos.

La razón: que en la rueda de prensa posterior al partido reconoció que había forzado la amarilla para pasar limpio a cuartos. Así lo dijo el '4': "La verdad que viendo el resultado te mentiría...es algo que tenía presente y, bueno, no es subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero lo he decidido así, una tarjeta en el minuto 88, me quedaré en la grada".

El problema para el camero es que forzar una tarjeta amarilla provoca una sanción de dos partidos. Ya le pasó a Corona, del Oporto, en la fase de de grupos. El jugador mexicano no pudo disputar la ida de octavos ante la Roma tras esta sanción.

Con este precedente de fondo, Ramos trató de rectificar en Twitter: "Quiero dejar claro que me duele más que a nadie, que no he forzado la tarjeta, como tampoco lo hice contra la Roma en mi anterior partido de Champions League y que apoyaré desde la grada como un hincha más con la ilusión de poder estar en cuartos".

La decisión depende de lo reflejado en el acta del partido por el delegado de la UEFA.