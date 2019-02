El Barça gana por la mínima a un ordenado Valladolid y sigue sin convencer

Messi falló el segundo penalti y Suárez erró tres ocasiones imperdonables

El equipo de Valverde juega el martes en Lyon la ida de octavos de Champions

Piqué fue el mejor de un equipo plano y con poco ritmo con el balón

Imagen: Reuters

El FC Barcelona ha conseguido este sábado los tres puntos al ganar en el Camp Nou al Valladolid por 1-0 gracias al gol de Leo Messi desde los once metros. Los de Valverde no transmiten buenas sensaciones antes del encuentro del próximo martes en Champions League ante el Olympique de Lyon.

La primera parte del Barcelona no pasará a la historia. Los de Valverde fueron muy planos y no tuvieron ritmo con el balón en los pies. Poca circulación ante un Valladolid ordenado, como ya se preveía, y frente una línea de cinco defensas que no dejaron un hueco a los delanteros culés.

Ningún jugador del Barcelona dio la sensación de crear peligro, salvo algún intento de Dembélé o Messi. Los centrales, Piqué y Vermaelen, fueron los mejores y precisamente el primer tanto, obra de Messi de penalti, llegó tras un penalti cometido sobre el defensa catalán.

La segunda parte fue mejor que la primera, algo no muy difícil por lo mostrado por los de Valverde. Primero inquietó Sergi Guardiola para los de Sergio, y luego Messi tras un buen centro que obligó a Masip a realizar la primera de sus tantas palomitas durante los segundos cuarenta y cinco minutos.

El Barça volvió a decaer en el juego y Valverde recurrió a Suárez, que nada más entrar falló un mano a mano ante Masip, que poco a poco se iba haciendo más grande en el que fue su estadio hace años. El uruguayo, negado a gol, falló otra clara ocasión tras un gran pase del astro argentino.

A poco del final, el Barcelona tuvo la oportunidad de cerrar el partido, también desde los once metros, pero esta vez Messi se topó con Masip, que acabó siendo el mejor del encuentro. Suárez, en el 92, falló lo infallable para coronar aún más el partido de Masip.

El partido terminó con la victoria del Barcelona por la mínima a tres días del encuentro ante el Lyon en la ida de los octavos de final de la Champions. Ya puede mejorara el equipo de Valverde porque el equipo francés tiene más pólvora que la hoy mostrada por el equipo vallisoletano.

FICHA TÉCNICA

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Vidal, Aleñá (Rakitic, min. 75); Boateng (Luis Suárez, min. 60), Dembélé (Coutinho, min. 70) y Messi.

REAL VALLADOLID: Masip; Calero, Joaquín Fernández, Nacho Martínez, Kiko Olivas; Míchel Herrero, Antoñito, Anuar, Sergi Guardiola; Enes Ünal (Keko Gontán, min. 78) y Verde (Toni Villa, min. 67; Stiven, min. 77).

GOL:

1-0, min. 43: Messi, de penalti.

ÁRBITRO: Martínez Munuera (C. Valenciano). Amonestó con tarjeta amarilla a Messi (min. 67) en el FC Barcelona, y a Enes Ünal (min. 11), Anuar (min. 34) y Míchel Herrero (min. 69) en el Real Valladolid.

ESTADIO: Camp Nou.