El Liverpool se dispone a vengar a Klopp frente a la incógnita del Bayern

Los bávaros le dejaron al borde de la gloria en la final de 2013 con el Dortmund

El cuadro alemán llega al choque en medio de una temporada titubeante

Los 'reds', vigentes subcampeones, pretenden hacer valer el factor Anfield

Foto: Reuters.

Jürgen Klopp se cruza de nuevo en el camino del Bayern de Múnich. El entrenador alemán, ahora al mando del Liverpool, tiene ante sí la oportunidad de vengar a 'su' Borussia de Dortmund (con el que perdió ante los bávaros la final de 2013), pero lo tendrá nada fácil: el duelo que este martes comienza el Anfield apunta a ser una verdadera batalla en los octavos de final de la Champions League.

La figura del técnico centra una eliminatoria igualada, de muchísimo postín (los dos equipos son pentacampeones), que enfrenta a dos de las escuadras de mayor entidad del viejo continente y que practican dos estilos verticales, pero con diferencias en las señales que ambos transmiten.

Por un lado, un Liverpool que ejerce de subcampeón, algo errático en la Premier (donde el Manchester City le ha robado la tostada) pero con un ataque temible; por otro, un Bayern que va remontando en la Bundesliga pero que tiene una sombra detrás. el rendimiento en las grandes citas. En paralelo a esto, un choque generacional: los 'reds', reforzados este verano y con visos de formar una plantilla a medio/largo plazo frente a un Bayern que parece encaminado a revolucionar su plantel en verano. La lozanía de un proyecto vivo frente a los últimos coletazos de un viejo imperio.

La receta del Liverpool de Klopp es por todos conocida: la verticalidad, siempre que el rival lo permita, elevada a la quinta potencia. Tendrá que sufrir el Bayern, experto en lides europeas y hazañas en grandes escenarios. Ambas escuadras dejan dudas en el rendimiento defensivo, ranura por la que se escapa cierta competitividad en la competición que más exige del panorama futbolístico.

Precisamente en la defensa es donde los dos equipos tienen bajas importantes: Van Dijk y Boateng no estarán en Anfield, mientras que Lovren es duda para los locales. No son los únicos que se perderán el duelo: Niko Kovac no podrá contar con Müller, Tolisso y Robben, aunque podrá estar Ribery, que llegará en solitario tras su reciente paternidad. Süle apunta al centro de la defensa, mientras que Coman será duda hasta el último momento.

Klopp tiene disponible a su tridente Salah-Mané-Firmino, pero podría verse obligado a un experimento en la defensa para tapar el hueco de Lovren. Así, Fabinho podría formar junto a Matip en la medular. El resto, el equipo habitual en estas citas. El espectáculo está asegurado.

POSIBLES ALINEACIONES.

LIVERPOOL: Alisson; Alexander-Arnold, Fabinho, Matip, Robertson; Henderson, Keita, Wijnaldum; Salah, Mané y Firmino.

BAYERN: Neuer; Kimmich, Süle, Hummels, Alaba; Goretzka, Thiago; James, Gnabry, Coman; y Lewandowski.

ÁRBITRO: Gianluca Rocchi (ITA).

ESTADIO: Anfield, con capacidad para 54.000 espectadores.

HORA: 21.00