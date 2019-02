Simeone no cree en la ventaja de la Juventus: "La eliminatoria está al 50-50"

El 'Cholo' reconoce que Cristiano hizo una buena elección al elegir Turín

Pero centra su atención sobre sus jugadores, con ganas del partido

Sobre Koke, refleja que se siente bien pero esperará hasta el final

Foto: Reuters.

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, no cree que la Juventus tenga "ventaja" en los octavos de final de la Champions y aseguró que la eliminatoria está "50-50" además de poner el acento en "los Griezmann, los Costa, los Koke y los Saúl, jugadores que tienen mucha ilusión por hacer un partido importante" este miércoles en el Metropolitano.

"Siempre he dicho que los títulos están para posicionarnos. Este es un partido importante, pero no creo que la Juve tenga ventaja, a priori no hay un equipo con más ventaja que el otro. No es una final anticipada porque son octavos de final. Si pasamos no nos darán ningún trofeo", indicó el argentino en rueda de prensa.

"Jugamos contra un rival muy poderoso, con mucha fortaleza y con un club muy fuerte detrás. Pero, sobre todo, con un entrenador que lleva muchos años en el club, como nosotros. Además tienen futbolistas de mucha jerarquía, con capacidad de sufrimiento y mucha calidad. Buscaremos nuestras armas para llevar el partido donde queremos", dijo.

En este sentido, Simeone subrayó la "ilusión" de sus jugadores. "Estar en 'Champions' ante un rival tan potente, otra vez en octavos después de la temporada pasada, es algo que nos genera crecimiento. Significa ver al Atlético estable en esta competición, lo que es un orgullo", añadió el 'Cholo'.

"Queremos seguir mejorando como equipo y como club para seguir manteniendo la estabilidad necesaria de esta competición", finalizó Simeone en este sentido. ¿El esquema de la Juventus? Utilizan el 4-2-3-1, el 4-3-3, ya lo saben y a veces a Mandzukic como cuarto delantero por la izquierda. Eso no significa que jueguen con tres delanteros. Tienen muchas variantes pero nosotros pensamos en lo que podemos dar nosotros. En despetar a un estadio extraordinario que mañana explotará", indicó.

Preguntado por Koke, que ya ha recibido el alta médica, Simeone explicó que prefiere "esperar hasta el partido" para ver "si se siente vien" y es de la partida. "Está muy entusiasmado, la posibilidad es que juegue él o Lemar", añadió antes de confirmar que Diego Costa "no está 90 minutos".

Por otro lado, Simeone dijo que Cristiano Ronaldo ha hecho "una gran elección cambiando (de equipo) por un desafío importante". "Ha encontrado un equipo consolidado como es la Juventus, pero nosotros pensamos en los nuestros. En los Griezzman, los Morata, los Koke, futbolistas que tienen ilusión y unas ganas enormes de hacer un partido importante", sentenció.