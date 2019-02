Piqué carga contra el Madrid por las quejas tras la Copa de baloncesto: "Cuando les benefician, callan"

El central apuntó a que es algo recurrente en el club para tapar las derrotas

"Menos mal que no tienen sección de balonmano o hockey...", dejó caer

Gerard Piqué durante el encuentro ante el Lyon. Foto: Reuters.

El central del Barcelona, Gerard Piqué, volvió a ser protagonista por una declaración contra el Real Madrid. El jugador criticó las quejas del club blanco sobre el arbitraje en la final de Copa del Rey de baloncesto y su órdago a la ACB y, además afirmó que es algo que el club blanco hace "a menudo", también en el fútbol.

"¿Las quejas del Real Madrid a los árbitros? Pasa en el baloncesto, pasa en el fútbol...después van al Metropolitano, pasa lo que pasa y callan un rato. Lo hacen a menudo, menos mal que no tienen más secciones porque si no también se quejarían del balonmano, del hockey...", aseguró el jugador azulgrana después de empatar ante el Lyon (0-0).

El central dejó caer así lo que pensaba sobre lo sucedido en la Copa de la canasta y toda la polémica que se está generando sobre si el Madrid podría abandonar la ACB por las quejas arbitrales. "Es lo que hay, los árbitros se equivocaron. Primero a favor del Madrid y luego a favor del Barça... Y luego toda esta pataleta del Real Madrid respecto a los árbitros. Si los árbitros no se hubiesen equivocado, el Barça habría ganado. Todo lo demás es ruido para enmascarar lo de siempre, que el Barcelona fue campeón", continuó el central quien se mostró "orgulloso" por el título contra el campeón de Europa.

Por otra parte, Piqué se mostró contento tras el empate, pero reconocedor de que a su equipo aun le falta "mejoría". "Sí es verdad que no hemos estado acertados arriba, pero no me preocupa en exceso. La gente que tenemos arriba a lo largo de su carrera ha demostrado que tiene muchísimo gol y la pelota acabará entrando. Suárez nos ha dado mucho gol siempre y nos lo va a seguir dando", confirmó el central.