Pesic: "La ACB es la liga del Real Madrid, no puedo creer que juegue en otra liga"

El técnico culé no entra a valorar la actuación arbitral en la final de Copa

Imagen: Getty

El entrenador del Barça Lassa, Svetislav Pesic, no ha querido entrar a valorar este miércoles la polémica arbitral surgida de la final de la Copa del Rey que ganaron al Real Madrid en el WiZink Center de la capital española, pero interpelado de forma directa por la presunta intención del equipo blanco de dejar la ACB, aseguró que ni se lo imagina ni lo cree.

"No. La ACB es la liga del Real Madrid, puede jugar en otras ligas pero Real Madrid, Barça, grandes equipos... No puedo creer que ningún grande de España pueda jugar en otras ligas y al mismo tiempo no jugar aquí. No lo puedo imaginar", aseguró en rueda de prensa.

No obstante, no quiso entrar en más polémicas, ni comentar nada de lo sucedido, ni siquiera responder a cómo estaría si el Barça hubiera perdido la final al no dar los árbitros la canasta final y tampoco haber pitado, como no hicieron, la falta previa a Singleton. "Pero no perdimos. En el baloncesto siempre es mejor ganar", señaló.

"No comento ninguna acción de árbitros ni reacción del Madrid. No quiero entrar en esa discusión. Capítulo cerrado para mí, estamos muy orgullosos y pienso que la Copa puede mejorar a nuestro equipo, y dar más confianza y experiencia. Pero ahora pensamos en el Baskonia y el próximo viernes otra vez aquí contra el Madrid", concluyó.

Sí quiso agradecer a Gerard Piqué su "barcelonismo" y que ayuda al equipo de baloncesto en varios partidos en el Palau Blaugrana, como un aficionado más, pero sin entrar a detallar las palabras de elogio y de defensa a lo sucedido que el central comentó el martes tras su partido en Lyon.

"Personalmente no conozco a Piqué, sé que es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. Es una persona diferente que el resto, le gustan otros deportes también y a veces viene aquí para ayudar al equipo, es un gran barcelonista. Tengo un gran respeto para estas personas. Solo puedo decir que me gustaría que él y su equipo se clasificaran en la 'Champions' y jugar contra el Bayern. Y siempre doy las gracias a personas que viven por el deporte", manifestó.