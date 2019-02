El plan triunfal de Simeone en las horas previas del Atlético-Juventus

Dos conversaciones del técnico con sus jugadores, el inicio de su estrategia

Los cambios ya estaban consensuados antes del comienzo del partido

Morata y Costa sabían su función: mantener la intensidad arriba todo el partido

Foto: EFE.

Por lo general un momumento a la prudencia, en la noche del miércoles el 'Cholo' Simeone no pudo evitar escapar en su lenguaje no verbal y sus expresiones ciertas señales de euforia. Lo vivido en el césped del Metropolitano le llevó a ello: el 2-0 de su Atlético ante una Juventus sometida por sus chicos. Una perfecta puesta en escena de un plan planificado en la mañana del encuentro de Champions League.

"Hablé en la previa del partido con Correa, Lemar y Morata, les dije que iban a entrar. La idea era refrescar el equipo porque Koke y Costa no estaban para jugar los 90 minutos", relataba el argentino en rueda de prensa. Acusado de conservador, Simeone muy atrevido con sus cambios, especialmente ante un rival de gran nivel defensivo (y con un ariete como Cristiano Ronaldo) como es la Juventus. Sus modificaciones le permitieron mantener una intensidad crucial para desarrollar su plan.

El Atlético de Madrid acabó jugando con solo dos mediocentros, Rodrigo y Saúl, y cuatro recursos ofensivos: Griezmann, Morata, Correa y Lemar. Fue con la entrada de los tres últimos cuando los rojiblancos desequilibraron la balanza a su favor. Antes, el '7' y Diego Costa habían tenido el gol en sus botas. "Hable hoy (por ayer) a la mañana con Costa y con Morata, contándoles lo que veía del partido y lo que necesitaba del partido, y me lo dieron los dos", contaba Simeone cuando se le preguntaba por el plan en la delantera: alinear al '19' y cambiarle después por el '22', frenado por el VAR en un gol anulado de manera polémica.

Simeone no ocultó cierto desconcierto con esa decisión arbitral ("Si ustedes creen que una persona de 1,87 se puede caer de esa manera en una acción de juego...") y con la amarilla a Costa, por la que no podrá estar en la vuelta en Turín ("Una tarjeta por un paso adelante en la barrera a los siete minutos...").

Lunares que no enturbiaron la noche para el argentino, que, en una señal de rabia, se llevó las manos a la entrepierna en la celebración del gol de Giménez. No se escondió el 'Cholo': "La verdad es que lo sentí. Para poner a Koke después de un mes que no jugaba había que tener huevos y lo puse y salió bien".

"Ganar, ganar y volver a ganar no es fácil"

La estrategia de Simeone resultó una victoria completa sobre Massimiliano Allegri y una versión coral, probablemente la mejor del curso, de un equipo que ante Real Madrid y Rayo Vallecano ofrecieron síntomas muy negativos. "Los jugadores son humanos", recordó. Y se acordó del otro personaje que, junto a él, forma parte del paseo de las leyendas rojiblanco que no entiende de placas: Luis Aragonés.

"Ganar, ganar, ganar y volver a ganar como decía don Luis no es fácil. Es muy complejo, obviamente nos cuesta posicionarnos y competir en una Liga donde Real Madrid y Barcelona son muy fuertes, y en una Champions, donde hay muchos equipos poderosos, nosotros desde nuestro trabajo y nuestra fortaleza, nuestro crecimiento diario como club y como equipo intentamos seguir creciendo", explicó, mirando al frente, en una postura habitual cuando los periodistas preguntan.

Ante la Juventus, el Atlético compitió, venció y convenció. Un triunfo apuntado directamente al haber del 'Cholo', arquitecto de una noche que pocos olvidarán en el Metropolitano y que empezó a gestarse con dos charlas horas antes de que el balón empezase a rodar.