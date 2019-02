La Euroliga abre la puerta a que el Real Madrid pueda jugar sin estar en la ACB

Su director ejecutivo, Jordi Bartomeu, no descarta esta posibilidad

Asegura que la Euroliga es una "empresa" y el club blanco es accionista

Foto: Getty.

El Real Madrid se plantea abandonar la ACB tras la polémica arbitral en la final de la Copa del Rey de baloncesto y el cruce de comunicados entre el club blanco y las instituciones españolas. Una decisión que tendría que ser consultada con los socios y que no tendría demasiados impedimentos por parte de la Euroliga, según desveló su propio director ejecutivo, el español Jordi Bertomeu.

Bertomeu pasó por los micrófonos de El Larguero para restar importancia al hecho de que, en la actualidad, los clubes de la Euroliga necesitan participar en una competición doméstica, tal y como recogen ahora sus estatutos: "Esto pasa por una revisión de estas reglas. Habría una modificación para que fuera posible. Si se diera el caso, los clubs lo estudiarían. Lo primero se decidiría lo que es bueno para la empresa. Una vez decidido, el segundo paso sería actuar en consecuencias".

Y es que esta modificación se aprobaría por parte de los once equipos que forman parte de lo que, recalca Bertomeu, es una empresa, no una federación. Y en este grupo está el Real Madrid, equipo con el récord de campeonatos (10) y vencedor en dos de las últimas cuatro ediciones. "No es que a la Euroliga le interese que esté el Real Madrid, es que es el Real Madrid el que es accionista y propietario de la competición", aclaró Bertomeu.

Junto al Real Madrid, otros dos equipos españoles (Barcelona y Baskonia) y CSKA de Moscú, Panathinaikos, Olympiacos, Anadolu Efes, Fenerbahçe, Maccabi, Zalgiris y Olimpia de Milán. El equipo blanco necesitaría una mayoría simple, es decir, seis votos contando con el suyo, para seguir jugando en la competición europea.