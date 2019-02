Enrique Cerezo abandonó el palco del Metropolitano harto de la 'suerte' del VAR con el Atlético de Madrid

El presidente se fue gritando "es una vergüenza" tras el no gol de Morata

Antes del encuentro ya dijo que "antes había un problema y ahora hay dos"

Simeone y el club, en redes, las otros dos sonoros gestos esta temporada

El presidente del Atlético junto al ministro de Deporte, José Guirao. Foto: EFE.

La introducción del VAR no termina de encajar por completo en el mundo del fútbol. Pese a que desde su aparición con el Mundial 2018 ha ido ganando más adeptos y defensores, su uso en las competiciones europeas está creando controversia. Uno de los más críticos con la tecnología es el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, quien cansado de cómo le va a su equipo cada vez que la ayuda arbitral entra en juego, decidió abandonar el Wanda Metropolitano durante la victoria ante la Juventus.

"Lo he dicho antes del partido, es una vergüenza", aseguró la periodista Mónica Marchante, en los micrófonos de Movistar+, que bramó el dirigente mientras enfilaba la salida del palco. Una reacción que llegó después de que el alemán Feliz Zwayer decidiese anular el gol de Álvaro Morata, tras visualizar la repetición en las pantallas a pie de campo.

Lo que podía ser el 1-0 en el minuto 70, acabó convirtiéndose en el segundo tanto que la tecnología anulaba al nuevo delantero del Atlético tras el no gol contra el Real Madrid que pudo haber supuesto el 2-2 en el derbi. Una decisión del germano que además se sumó a la que también corrigió en el minuto 26, cuando pitó penalti a favor de los rojiblancos, pero tras consultar con el VAR decretó falta.

El propio Cerezo, ya había comentado en la previa que "el VAR está ahí y yo ya dije que no me gustaba desde el principio, pero no soy quien para decir que lo quiten. Antes había un problema, y ahora hay dos". Unas palabras que el presidente colchonero mandaba premeditadamente cuando había sido preguntado por la polémica sobre la final de la Copa del Rey de baloncesto y las decisiones de los colegiados tras ver el 'instant replay', una tecnología similar a la que se usa en el fútbol.

Pero estas críticas desde nombres fuertes del Atlético contra la tecnología no son las primeras, pues ya después del derbi, el club sacó un tuit con un 'emoji' reflexionando y tres imágenes sobre decisiones dudosas de los árbitros que favorecieron al Madrid. El 'Cholo' Simeone, mucho más sutil que su presidente, dijo tras el duelo ante sus vecinos y un posible penalti que "hay cuatro del VAR arriba, cuatro abajo...Se pueden equivocar como se equivocan todos...Supongo que no pararon a detenerse en la jugada, porque lo vieron en una jugada normal, porque es interpretable".

Unas palabras más cometidas respecto a la tecnología que también usó el argentino para analizar la jugada polémica con Morata ante la Juventus. "Esperemos que el VAR se ajuste y ayude a todos, pero si quieren creer que un jugador de 1'87 se puede caer de esa manera, créanlo", matizó sobre el hecho de que su delantero tirase a Chiellini.

De cualquier forma, el VAR ha llegado para quedarse y al Atlético no le queda más remedio que acostumbrarse, pues así lo ve el gerente del club, Clemente Villaverde, que una vez finalizó el encuentro de Champions y ante la marcha del presidente, habló sobre la polémica. "En el fútbol ha entrado la tecnología y tenemos que analizarlo como un elemento más dentro del juego. Y el día que lo veamos así, lo aceptaremos. No sé si el empujón de Morata a Chiellini es suficiente o no, pero sé que ha habido cinco o seis personas que ha entendido que era falta. No se puede discutir sobre cosas que están dentro de la actividad normal del fútbol. Hay que aceptarlas y saber que los árbitros también pueden cometer errores y se intenta minimizarlos", sentenció el directivo.