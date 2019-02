La vuelta de James Rodríguez al Real Madrid dependerá de Nico Kovac

Tras una temporada brillante en el Bayern, en esta segunda ha tenido altibajos

Tal y como está el mercado, el fichaje de James por 42 millones es una ganga

James Rodríguez, en un encuentro con el Bayern. Imagen: Reuters

El actual entrenador del Bayern Múnich, Nico Kovac, tendrá la última palabra en el regreso de James Rodriguez al Real Madrid, tal y como ha confirmado este domingo el presidente Uli Hoeness. El colombiano termina esta temporada su cesión de dos temporadas en el equipo bávaro.

"La opción es válida hasta mediados de mayo", dijo Hoeness en una tertulia del canal Sport 1 al ser interrogado sobre James, actualmente en el Bayern cedido por el Real Madrid.

"Si la ejecutamos, tendrá que quedarse. Todo depende de lo que diga Kovac, si lo quiere o no", agregó. "Si él nos dice que cuenta con James para la próxima temporada, abonaremos los 42 millones. Solo depende de lo que queramos nosotros. Tenemos una opción que podemos ejecutar hasta mayo o no. Si decidimos que sí, se tiene que quedar, pero aún no hemos tomado una decisión al respecto", sentenció.

James Rodríguez ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo por volver a la capital de España. La última, tras el duelo de Champions League ante el Liverpool. "En Madrid lo tengo todo. Tengo casa y gente que me quiere". En este sentido, el colombiano añadió que "ahora pienso en el Bayern quiero acabar estos tres meses y luego ya pensaré bien todo. Nadie sabe lo que pasará en un futuro".