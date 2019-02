Messi, el mejor futbolista del mundo también sin el balón

El argentino marca la diferencia cuando no participa con la pelota en juego

En la exhibición ante el Sevilla, Leo Messi recorrió 'solo' 7,8 kilómetros

Antoine Griezmann lleva en Champions una media de 10 kilómetros recorridos

Leo Messi, en el pasado partido ante el Sevilla. Imagen: Getty

Que Messi es el mejor futbolista del mundo no es ningún secreto. El astro argentino lleva demostrando durante más de diez años que es el mejor jugador del planeta. Leo debutó en 2004 con la camiseta del Barcelona y desde la llegada de Pep Guardiola en 2008 empezó un show que dura hasta el día de hoy.

Las exhibiciones de Messi en la mayoría de los partidos que juega su equipo ya no sorprenden a nadie. En la última ante el Sevilla, el '10' volvió a plasmar su sello con tres goles y una asistencia dejando patente la extrema dependencia que tiene el Barcelona con su sola presencia.

Lo realmente sorprendente es que, no solo es el mejor con el balón, sino que también lo es cuando no participa activamente con la pelota en juego. Messi lee el juego como nadie y no le hace falta recorrer kilómetros de más como hacen la mayoría de los futbolistas. Sabe estar en el momento adecuado e intuye dónde le tiene que llegar el balón.

Sus jugadas con Jordi Alba son de sobra conocidas (Messi abre el balón hacia la izquierda y el lateral se la devuelve a la frontal del área, donde siempre aparece el argentino para disparar), y muchas veces se sabe cómo acaban, pero por arte de magia ningún defensor consigue anticiparse al argentino.

Ante el Sevilla, Messi recorrió 7,8 kilómetros, según los datos de Movistar, cuando los futbolistas terrenales hacen 10 como mínimo por encuentro. Compañeros como Arturo Vidal o Aleñá corren 11 de media. Otros como Griezmann o Cristiano Ronaldo llevan en Champions una media de 10 y 8,2 kilómetros respectivamente.

En la temporada pasada en Champions, Messi hizo una media de 7,6 kilómetros. En los dos primeros partidos ante PSV y Tottenham, el argentino recorrió 8 y 8,2, una cifra algo superior pero nunca siendo algo superlativo.