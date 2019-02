Valverde: "En los últimos años el Barça tiene una gran trayectoria en el Bernabéu, pero no sirve de mucho"

Reconoce que no es normal que se jueguen dos Clásicos en una semana

Valverde cree que Arthur podrá estar en el Clásico liguero de este sábado

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona. Imagen: EFE

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que su equipo acumula "una gran trayectoria" durante los últimos años en el Santiago Bernabéu, pero ha aclarado que no se fija "en absoluto en los precedentes" porque no sirven para "saber lo que va a ocurrir en el futuro", empezando este miércoles por una vuelta de semifinales de Copa del Rey que no afrontan con el marcador que les "gustaría" tras el 1-1 de la ida.

"No me fijo en absoluto en los precedentes. En el últimos años el Barça ha tenido una gran trayectoria en ese campo, pero nada más. Ellos van a estar bien, fuertes, como estuvieron aquí. Es un Clásico y sabemos la importancia que tiene desde todos los puntos de vista. Repasar la estadística no sirve de mucho, de hecho no lo tengo en cuenta", explicó en rueda de prensa Valverde, añadiendo que "los precedentes no sirven para saber lo que va a ocurrir en el futuro".

"Es un partido señalado, una semifinal, un Clásico, y nos gustaría pasar. Sabemos que va a ser complicado. Tenemos un marcador que no es el que nos gustaría, pero la eliminatoria está abierta (...) Es un partido definitivo, uno de los dos se va a quedar fuera de la final, no es como el de Liga que al final todo continua. Queremos pasar y estamos preparados", analizó.

El técnico explicó que saldrán "a intentar hacer daño al contrario" igual que hacen "siempre". "Teniendo que si no marcamos no tenemos posibilidades de pasar, nuestra obligación es ir a marcar. Pero es lo que hacemos siempre, no es ninguna variación", aclaró, consciente de que "está claro" que están obligados a "atacar la portería contraria".

Con vistas también al Clásico liguero que espera el próximo sábado, Valverde reconoció que "no es normal que se jueguen dos partidos de esta envergadura en una semana". "Es difícil se que se dé el mismo resultado, generalmente son partidos diferentes, suele suceder. No sé que puede ocurrir en estos dos. Nuestra intención es separarlo y centrarnos en el de Copa. El partido del sábado nos pilla lejísimos todavía", advirtió.

"También hemos hecho grandes partidos sin Arthur"

Preguntado por la última polémica del VAR, el penalti concedido al Real Madrid que le dio la victoria ante el Levante (1-2) el pasado fin de semana, el 'Txingurri' explicó que están "tranquilos respecto a esto".

"Ya sabemos que la polémica va a estar ligada al fútbol y a otros deportes. La polémica depende más de las personas que de los propios deportes. Intentaremos ganar mañana y nos olvidamos de los demás. Nos tenemos que centrar solo en el juego", dijo, deseando que "se recupere cuanto antes" el levantinista Cheick Doukouré, quien se lesionó en dicha jugada. "Y no es ninguna ironía", agregó.

Preguntado por los jugadores de su equipo con molestias físicas, el entrenador azulgrana fue pesimista con Arthur. "No es el partido que yo estaba esperando para que estuviera disponible. Esperamos tenerle el sábado, pero es posible que pueda estar ya", admitió.

"No tengo duda de que es un gran jugador, pero también hemos hecho grandes partidos sin él. Hicimos un grandísimo partido en Lyon y solo nos faltó el acierto. Pero es verdad que es un jugador diferente a otros. En el partido de ida estaba y empatamos, yo que sé. Cada uno aporta en la medida que puede y que sabe", reflexionó sobre la importancia del brasileño.

Más optimista fue sobre la recuperación de Jasper Cillessen, apuntando que "ha tenido una evolución mejor de lo esperado", y también sobre el momento de Samuel Umtiti, que está "bastante bien" tras reaparecer en el Sánchez-Pizjuán. "Fue una decisión de riesgo porque llevaba tiempo sin jugar, pero pensaba que la tenía que hacer", recalcó.

Por último, Valverde también elogió al madridista Vinicius, del que dijo que es "desequilibrante y está haciendo una gran temporada". "Tiene desparpajo y velocidad. Pero no me condiciona la alineación porque si no juega él lo hace Asensio, Bale... El Madrid tiene grandes jugadores", subrayó, sin querer resolver tampoco quiénes jugarán en el centro del campo azulgrana.