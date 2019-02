Javier Tebas abre la puerta a cambiar el partido de los lunes de LaLiga

El dirigente cree que podrían jugarlo también los equipos 'grandes'

La cmpetencia, pendiente de renovación en el convenio con la RFEF

Foto: Getty.

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha abierto la puerta a que el partido liguero que se disputa los lunes pueda ser modificado después de las críticas de las aficiones de diferentes equipos en las últimas semanas.

A la salida de la presentación del informe económico de LaLiga, Tebas ha informado de que, en vista del malestar de los aficionados ("Me preocupa cuando la gente protesta"), "habrá modificaciones" de cara a la siguiente temporada, en la que el nuevo contrato televisivo incluye una nueva franja horaria, la de las 14 horas del domingo.

Tebas no ha hablado de una desaparición del partido del lunes, sino de que todos los equipos tengan oportunidades de jugar. Actualmente, los equipos que participan en competiciones europeas no pueden disputarlo. Así, Real Madrid, Barcelona, Atlético (que este curso jugó un lunes de agosto un partido liguero), y compañía podrían jugar en lunes siempre que no haya Champions o Europa League esa semana.

"Esa posibilidad puede caber, que no haya partido los lunes en abierto que es el que está generando el mayor problema, porque los equipos que juegan en competición europea no pueden disputarlo. Y eso está generando que una serie de equipos vayan más a los lunes. En eso somos sensibles y por eso vamos a abrir esa ventana", ha asegurado Tebas.

Un partido aprobado en 2014

Este partido, junto con el que se disputa los viernes, fue aprobado por LaLiga y la Federación Española de Fútbol (RFEF) en agosto de 2014 e introducido de mutuo acuerdo en el convenio de colaboración entre ambas instituciones por que el organismo de Javier Tebas es una gestora de la competición.

En este convenio de colaboración (firmado en la época de Ángel María Villar como presidente de la RFEF), se dio a LaLiga la potestad de celebrar partidos los viernes y los lunes a cambio de una cantidad de 3,3 millones de euros a partir de 2014 y con las actualizaciones pertinentes del IPC.

El acuerdo finaliza en 2019, y de cara a una renovación el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha asegurado que su intención es hacer desaparecer estos partidos del calendario, una idea que ha contado con el rotundo rechazo de Javier Tebas. Sin que se haya negociado nada a falta de unos meses para que acabe la vigencia del convenio, LaLiga piensa en darle una vuelta a esos partidos...pero sin eliminarlos.