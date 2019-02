Lydia Valentín recibe el oro olímpico de Londres'12 tras el dopaje de las tres primeras clasificadas

Sube al primer escalón tras la sanción a Zabolotnaya, Kulesha y Podobedova

Con esta presea, la española suma un oro, una plata y un bronce en JJOO

Foto: EFE.

La halterófila española Lydia Valentín ha recibido este jueves la medalla de oro que le acredita como campeona en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, reconocimiento que llega casi siete años después de su logro y que recompensa a "una leyenda del deporte español", como la ha definido Alejandro Blanco, artífice de un evento en el Comité Olímpico Español en el que se ha intentado revivir la ceremonia que no vivió en su momento por el dopaje de tres rivales.

"Por fin soy campeona olímpica. Estoy realmente emocionada, todavía no me lo creo. Todavía estoy digiriendo todo lo que está pasando. Por fin se cierra el círculo, ahora tengo mis tres medallas olímpicas conmigo. Es el fruto de tantos años y tantas horas de dedicación e inversión por un sueño que al final hemos conseguido", apuntó Valentín tras recoger su medalla, la tercera olímpica de su palmarés tras la plata de Pekín'08 y el bronce de Río'16.

Junto con Blanco, también quisieron estar presentes la secretaria de Estado para el Deporte, María Jose Rienda, el presidente de la Federación Internacional de Halterofilia, Tamas Ajan, o el presidente de la Federación Española, Constantino Iglesias, junto con la familia de Valentín y los entrenadores y profesionales que le han ayudado a lo largo de su carrera.

Después de proyectar un vídeo de aquella final olímpica de Londres y casi siete años después de ese 3 de agosto de 2012, cuando el dopaje le condenó al cuarto puesto en la capital inglesa, la berciana recibió su esperada medalla por la que quiso agradecer especialmente la labor de Blanco.

"Ya no eres un presidente al uso que mire por el deporte, eres mucho más. Has luchado desde el primer momento para que estas medalla estén donde tienen que estar. Me dijiste que me dedicara a entrenar y que tú te encargabas de que esas medallas vinieran a España. Muchísimas gracias, eres un presidente increíble y como persona eres mucho mejor todavía", le espetó al presidente del COE.

Blanco le contestó diciendo que es "excepcional y única". "Creíste en ti, sabías cuál era tu destino y no paraste hasta alcanzarlo. Te has convertido en la más grande de la historia de la halterofilia. Tus triunfos te han convertido en una leyenda del deporte español. La medalla de Tokio la vas a recoger en Tokio y allí estaremos todos contigo", le prometió.

"Demasiados podios arrebatados, hoy se hace justicia"

Por su parte, Rienda destacó "varios sentimientos" por esta reparación histórica. "Gratitud, justicia, orgullo, victoria... Es una medalla de oro bien merecida y bien trabajada que premia una carrera deportiva llena de esfuerzo, sacrificio y sobre todo de calidad humana, pero también una medalla que premia el deportes español, basado en los principios de la honestidad y el juego limpio. Demasiados podios arrebatados, hoy se ha hecho justicia. Eres el icono de nuestro deporte y de todos los valores que representa el deporte español", alabó.

Además, Tamas Ajan, desplazado desde Hungría para acudir a la ceremonia, señaló a Valentín como "una mujer con una personalidad extraordinaria que tiene todos los colores de las medallas olímpicas: oro, plata y bronce".

"He seguido especialmente la vida de Lydia desde que empezó a practicar halteoriflia con 11 años. Espero que llegues a Tokio en buena forma y que logres otro resultado importante para el deporte español. Eres bella y tienes un carácter excepcional. Eres la reina de la halterofilia. No puedo hacerlo, pero me encantaría ponerte una corona. Te deseo lo mejor", sentenció.

Un año después de recibir la plata de Pekín, Valentín cerró oficialmente su palmarés olímpico a expensas de saber si vuelve a abrirlo el año que viene en Tokio.

Este oro olímpico llega después de un total de 12 deportistas fueron descalificados a finales de 2016 por el Comité Olímpico Internacional (COI) por dopaje, una lista en la que estaban la rusa Nataliya Zabolotnaya y la bielorrusa Iryna Kulesha, plata y bronce respectivamente en la cita de Londres. Poco antes, Valentín ya había 'ascendido' al bronce merced a la descalificación también de la campeona, la kazaja Svetlana Podobedova, que igualmente dio positivo en los reanálisis llevados a cabo desde agosto de 2015.