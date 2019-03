El Real Madrid despide a Álvaro Benito por criticar a Casemiro y Kroos en un programa de radio

El exentrenador del Juvenil B criticó su labor en el Clásico de Copa

Foto: Getty.

El Real Madrid ha despedido a Álvaro Benito, exjugador y hasta el jueves entrenador del Juvenil B del equipo blanco, por unos comentarios sobre la actuación de Casemiro y Toni Kroos en el Clásico de Copa ante el Barcelona en su labor de analista para la Cadena Ser.

Fue la propia emisora la que anunció una medida que se produce cuando el equipo que entrenaba Benito se encontraba a un punto del líder de su categoría, con un partido menos y la causa de esta decisión contundente.

Durante el miércoles por la noche, Benito decía lo siguiente al término del Clásico, en el que el Real Madrid fue eliminado por el Barcelona: "Hay jugadores muy lejos de su nivel. Hablo de Casemiro, que para mí no está para jugar ni un minuto en el Real Madrid. Kroos...cuando va el viento a favor, navegamos perfectamente, cuando va el viento en contra no sacamos ni el barco...y alguno más por ahí".

En un comunicado, Álvaro Benito se despidió del club blanco "con la conciencia tranquila", "sin ningún rencor" y "siempre agradecido".

"Mi conciencia está tranquila porque me he partido la cara a diario para que los chicos progresaran y estuvieran siempre a la altura de lo que representa el escudo del Real Madrid. Respeto la decisión adoptada por el club, al que siempre he defendido en mi presencia en los medios de comunicación. Siempre sentí libertad para hablar del club de mis amores", apuntó.