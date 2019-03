Santiago Solari tira de positivismo en la previa de El Clásico: "Es bueno que solo remataran dos veces"

El argentino reconoce que pese a la derrota, "siguen de pie"

Isco vuelve a estar disponible y cierra filas sobre Bale y Marcelo

Foto: EFE.

El entrenador del Real Madrid, Santiago Solari, insistió en que el pasado miércoles hicieron "muchas cosas muy bien" ante el Barcelona, a pesar del resultado adverso (0-3), y que, aunque querían estar en "esa final", ya están "de pie" otra vez para enfrentarse de nuevo este sábado al equipo azulgrana en LaLiga Santander.

"Cada partido es un mundo en sí mismo, los entrenadores pueden plantear cosas, pero luego existe un rival. Estamos bien, le pusimos todo nuestro empeño, queríamos estar en esa final, pero ya está. Estamos otra vez de pie y pensando en el partido de mañana, todos muy metidos y con muchas ganas", señaló Solari en la rueda de prensa previa al Clásico de este sábado.

Los blancos están con ganas de "recortar puntos", también porque "deben" hacerlo si quieren seguir con pociones en LaLiga Santander. "Lo enfrentaremos con el mismo espíritu, tratando de mejorar lo que hay que mejorar y sostener lo que hicimos bien. Lo que concentra la energía y la atención es el siguiente partido, porque este es un deporte que se juega con el corazón y las piernas", expresó con contundencia el de Rosario.

"Tiene una mirada positiva eso (que el Barça marcara tres goles con solo dos disparos a puerta), que solo nos remataron dos veces a puerta. Tenemos que intentar hacerlo mejor para que esos dos tiros no entren. Es difícil decirlo con el 0-3, pero hemos hecho muchas cosas muy bien. En el fútbol, marcar en el momento adecuado cambia los partidos completamente. Pero ese repaso es desde la imaginación y el fútbol es realidad", analizó la faceta defensiva del Real Madrid en la vuelta de Copa.

El técnico argentino recalcó los aspectos positivos de Vinicius, clave en el Clásico del pasado miércoles, al que se le achaca falta de definición. "Me gusta mirar lo positivo que hacen los futbolistas. Vinicius tiene muchas cosas positivas, su juventud, su habilidad, su creatividad, su sacrificio, cómo soporta el peso y la presión, tantas cosas en tan poquito tiempo. Por supuesto que mejorar lo que se puede mejorar es trabajo de él y los que le rodeamos, pero yo pondría la mirada en todas esas cosas buenas", insistió respecto a la falta de gol, algo que puede pasar y también" es fútbol para Solari.

"Hemos hecho bastantes goles, no hemos hecho goles en el ultimo partido. El otro día ya pasó, debieron entrar algunas que no entraron, pero esto también es fútbol y es así. Tenemos otra oportunidad de que entren todas las que no entraron el otro día", agregó aludiendo a que la definición es "tan importante como otras facetas" que trabaja con su cuerpo técnico y sus jugadores.

"La afición sabe lo que ha dado Bale"

Respecto a Isco, que lleva "4-5 días" entrenando tras 18 días lesionado, destacó que "lo esta haciendo bien" y "está disponible". "Queremos recuperar también a Llorente, estamos casi todos y eso habla bien de otros sectores del club", añadió alabando el buen trabajo de los doctores.

"(Marcelo, Bale, Asensio, Isco) siguen siendo importantes, no estoy de acuerdo en que no tengan protagonismo. Bale ha jugado y ha marcado en varios partidos, ha sido determinante en la última Champions y el Mundial de clubes. Todos sabemos lo que significa Marcelo para nuestro equipo; Asensio estuvo lesionado y desde que volvió ha jugado ocho o nueve partidos, en Ámsterdam marcó un gol que nos da ventaja en la eliminatoria. Todos son importantes, no solo aquellos que inician los partidos, un torneo se gana con una plantilla completa, pero es cierto que algunos han tenido más minutos que otros", subrayó.

Así, Solari, y tras el recibimiento con pitos a Bale el miércoles en el Bernabéu, no tiene que decir "nada" a la afición. "A Gareth todo lo conocen y saben lo que le ha dado a este club. La afición se expresa con mucho respeto y sabe valorar lo que le ha dado esta plantilla en particular", indicó sobre una afición que estuvo "a tope" en la vuelta de Copa, algo "muy bonito" para Solari. "Ellos también juegan el partido", añadió.

Ante posibles rotaciones para dar descanso a algunos jugadores, el argentino no se excusó en el calendario, porque les "propone esto y es así". "Estos jugadores están acostumbrados, también son seres humanos y el trajín de los partidos tiene su componente", admitió.

Por último, no quiso entrar a valorar la sanción de dos partidos a Sergio Ramos por forzar la tarjeta amarilla en la ida ante el Ajax para pasar limpio a cuartos de final. "Me parece que tenemos tiempo todavía para hablar de eso después de este partido, tenemos que poner nuestra intención y mirada en el partido de mañana. Nuestro trabajo es tratar de recortar puntos, repetir lo que hicimos bien y afinar lo que tenemos que afinar, y marcar", concluyó.