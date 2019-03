Ernesto Valverde reconoce la importancia de El Clásico: "La victoria sería un golpe de moral"

El 'Txingurri' sabe que está ante una oportunidad de oro en su equipo

No pone el foco sobre Messi al que dice ver "bien, igual que siempre"

Foto: Reuters.

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestado este viernes que ganar El Clásico de este sábado en LaLiga Santander, en un Santiago Bernabéu donde el miércoles ya vencieron (0-3) para sellar el pase a la final de la Copa del Rey, sería un "golpe de moral" para sus jugadores además de la oportunidad de "restar" a un rival directo.

"Queremos ir a por la victoria porque sería un golpe de moral, sería restar puntos a un rival directo. Será complicado, el otro día pese al resultado vimos la dificultad de jugar allí", comentó en rueda de prensa.

Valverde, que no quiere tomar como referencia el último Clásico copero, aseguró que LaLiga demanda un triunfo. "Nos jugamos los puntos, es una competición diferente a la del miércoles. Es muy difícil en dos partidos consecutivos contra un mismo equipo repetir resultado, intentaremos ganar porque LaLiga así lo demanda", expresó.

En este sentido celebró haber ganado confianza con ese 0-3, aunque sea un resultado que no refleje seguramente el partido que se vio. "Cuando un equipo gana lo que consigue es confianza, pero cuando pierdes quiere que llegue un partido cuanto antes para poder resarcirse", avisó.

"Queremos seguir en esa inercia pero ellos pueden quitarse el mal sabor de boca de la eliminación. Somos dos equipos que pelean por la victoria, será un partido duro como lo fue el del otro día. Hubo momentos en el primer tiempo en que no estuvimos bien, ellos nos llegaron con peligro y nosotros no conseguimos trasladar ese peligro, nos faltaron cosas", reconoció.

Por ello este sábado intentará que su equipo gane y también que mejore el juego. "Estoy con la idea de mejorar, generar muchas ocasiones de gol. Fuimos muy certeros y también tiene su mérito. Nuestra intención es siempre ganar los partidos que se nos pongan por delante", apremió.

"El otro día llegamos a una final de Copa, una competición que ha generado mucho debate por si íbamos a por ella o no por los cambios, y estamos en la final. En LaLiga vamos primeros pero tenemos muchos rivales. Uno puede pensar en el triplete cuando tiene dos títulos y no tenemos ninguno. Ahora estamos inmersos en LaLiga", se sinceró, cauto, al ser preguntado por el triplete.

En este sentido, no piensa que LaLiga pueda quedar sentenciada si ganan y alejan al Madrid a 12 puntos. "No pensamos en eso, no estamos pendientes de lo que supone para el contrario. Es verdad que el Madrid es un rival y valoramos el hecho de que no gane. LaLiga está todavía por decidir. Lo está ahora y lo estará independientemente del resultado de mañana", sentenció.

Valverde, no obstante, aseguró no estar preocupado por las críticas al juego de su equipo en el último duelo. "No, en absoluto. Cada uno es libre de opinar. A veces tiras 25 veces y no metes un gol y es un problema, otro día tiras tres y las metes y es un problema. Tenemos que pensar qué se ha hecho bien y qué no pero es algo interno", manifestó.

Tampoco quiere pensar que, por haber ganado en el Bernabéu en bastantes ocasiones, lo vayan a tener fácil. "La historia del Barça en el Bernabéu en los últimos años está ahí, y en el Camp Nou también. En la Supercopa perdimos allí de una forma muy clara y tampoco estaba Cristiano. No me fijo en que ya se ganó y que sea una garantía para ganar, cada partido es diferente. Ellos también han ganado en el Camp Nou", reconoció.

Sin duda, una baza para lograr la victoria es y debe ser Leo Messi. "Lo veo bien, igual que siempre. Siempre esperas mucho de todos y de él también, siempre aparece aunque a veces un poco menos. En el primer tiempo él sobresalió el otro día. Tenemos que jugar para que Messi aparezca, esa es la intención", manifestó.

"Algo especial para Vinicius no, porque lo tenemos que hacer entre todos. Es un jugador en forma, desequilibrante, el otro día nos creó problemas y lo tenemos que tener en cuenta", comentó sobre cómo intentaría frenar al brasileño del Real Madrid, una pesadilla para Semedo y Sergi Roberto el pasado miércoles.