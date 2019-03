Federer agranda su leyenda con su trofeo 100 como profesional

El tenista suizo Roger Federer ha levantado este sábado el título número 100 de su carrera deportiva tras doblegar al griego Stefanos Tsitsipas (6-4, 6-4) en la final del torneo de Dubái, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, y se convierte en el segundo tenista de la Era Open en alcanzar el centenar de trofeos en la ATP.

De esta manera, el helvético, de 37 años, iguala la gesta lograda por el estadounidense Jimmy Connors, que conquistó 109 entorchados en la década de los setenta y los ochenta y que hasta ahora era el único tenista en haber levantado más de un centenar de títulos.

El número siete del mundo comenzó el partido rompiendo el servicio del jugador heleno -que el lunes entrará por primera vez en su carrera en el 'Top 10'-, un quiebre que le bastó para adjudicarse el primer set, en el que tuvo que defenderse de dos bolas de 'break', en 37 minutos.

Ya en la segunda manga, el ganador de 20 'Grand Slam' tuvo que esperar hasta el noveno de juego para volver a ganar al resto, y posteriormente confirmó la rotura y cerró el duelo tras una hora y 11 minutos de juego. Con ello se vengaba de la eliminación a manos del griego en los octavos de final del pasado Abierto de Australia.

Así, 18 años después de alzar su primer título en el torneo de Milán (Italia), Federer se convierte en centenario. Un espectacular palmarés en el que resaltan 20 'grandes': ocho Wimbledon, seis Abiertos de Australia, cinco US Open y un Roland Garros. A ellos se suman 27 Masters 1.000, 22 ATP 500, 25 ATP 250 y seis títulos de 'maestro'.

Roger Federer volverá a disputar el torneo de Dubái, de categoría ATP 500, en 2020, tal y como ha confirmado el director del torneo, Salah Tahlak.

Una noticia que abre muchos interrogantes, ya que el tenista suizo no había confirmado su presencia en los circuitos durante 2020. Si es así será una grandísima noticia y estaría compitiendo con la friolera de 39 años.

Federer reiterated his commitment to playing in Dubai next year. Said deal is done. But is non-committal regarding Tokyo 2020 Olympics, said he doesn't even know how he could qualify, and hasn't thought about it much yet.