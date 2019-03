El Barcelona vuelve a pasar por encima del Real Madrid y deja a su máximo rival a doce puntos en LaLiga

El Barcelona dominó el centro del campo y fue superior al Madrid

Otra vez le faltó definición al equipo de Santiago Solari

Los blancos dicen definitivamente adiós al campeonato liguero

Ivan Rakitic marca el primer gol del Barcelona. Imagen: Getty

El FC Barcelona ha superado al Real Madrid por segunda vez en cuatro días en el Santiago Bernabéu. Los de Valverde ganaron con justicia (0-1) a los de Solari y fueron esta vez muy superiores a su rival, al que dejan a doce puntos en LaLiga. Ivan Rakitic, uno de los mejores del Clásico, fue el autor del único tanto del partido.

El equipo de Solari volvió a defraudar ante su público y ante su máximo rival, que volvió a demostrar su superioridad. Esta vez no en la definición, pero sí en juego. Los de Valverde dominaron por completo el centro del campo y los de Solari solo lo intentaron con disparos lejanos y centros laterales que nunca llegaron a inquietar a Ter Stegen.

Valverde no varió mucho su once respecto al del pasado miércoles y solo introdujo a Arthur por Semedo, pasando Sergi Roberto esta vez al lateral derecho. El centrocampista brasileño dominó el balón a su antojo y no perdió casi ningún balón, lo que dotó de más control a su equipo. Sin duda, lo más parecido que puede encontrar en Xavi Hernández. Un grandísimo fichaje por parte de la secretaría técnica.

El Real Madrid tiró de coraje, pero nunca llegó a desnudar la defensa culé para lograr disparos cómodos, como los que sí llegó a tener en el partido copero. Mención especial a Piqué y Lenglet, que despejaron todo tipo de centros desde las bandas. Modric tiró del carro, pero no encontró socios que hicieran daño en el último pase. Bale estuvo de nuevo ausente y Vinicius se fue apagando con el paso de los minutos.

En el ecuador de la primera parte encontró el gol el Barcelona. Una asistencia de Sergi Roberto a la espalda de Ramos lo aprovechó Rakitic para superar la salida de Courtois picando el balón. Antes ya avisó Messi con una jugada parecida, pero su picada se fue algo desviada. Eran los mejores minutos de los culés, que siempre que podía jugaba en campo rival encerrando a su rival en su campo casi sin opciones de salir a la contra.

La segunda parte estuvo más pareja. El Madrid tiró de corazón y echó el resto en un partido de ida y vuelta que era lo que más le beneficiaba. Solari fue introduciendo cambios y metió a Valverde y Asensio por Kroos y Bale. El alemán y el galés volvieron a demostrar que aportan muy poquito al juego de su equipo. Sobre todo el galés, que tuvo una buena oportunidad, pero se fue silbado por su público.

Isco tuvo minutos, pero no pudo inventar nada ante una defensa impecable, como fue la del Barcelona esta noche. Al final, el empuje del Madrid no se materializó en nada que no fueran centros y disparos lejanos que nunca llegaron a crear verdadero peligro.