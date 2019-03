Real Madrid-Ajax: ¿pase a cuartos de Champions o noche de los horrores?

El equipo blanco no cae en octavos de final desde la temporada 2009/2010

Un 0-1 clasifica a los locales, el 1-2 fuerza la prórroga y el 2-3 da el pase al Ajax

El capitán madridista, Sergio Ramos, se pierde el partido por sanción

Foto: Getty.

El Real Madrid juega este martes (21:00 horas) ante el Ajax el partido más importante de la temporada. Los de Solari están en la más absoluta obligación de pasar a los cuartos de final de la Champions, ya que una eliminación a las primeras de cambio sería una debacle de magnitudes desproporcionadas. Además supondría el tercer K.O. en menos de una semana de las tres competiciones, algo que le saldría muy caro a presidente, entrenador y jugadores.

El equipo merengue lleva ventaja en la eliminatoria gracias al 1-2 conseguido en el Amsterdam Arena, donde no mereció ganar y donde el Ajax ya avisó de lo que es capaz. Un equipo, el holandés, que sorprendió a los blancos con una presión asfixiante y un juego combinativo liderado por el fichaje azulgrana De Jong, junto con Tadic y Ziyech. Este fin de semana no jugaron en la Eredivisie pensando en este partido.

Los de Solari llegan a este partido llenos de dudas tras las dos derrotas en menos de cuatro días ante su eterno rival. En realidad son tres en casa de manera consecutiva contando el encuentro ante el Girona. Una cuarta, con eliminación incluida, provocaría una crisis deportiva difícil de digerir.

Para este encuentro, el técnico argentino tendrá la baja sensible de Sergio Ramos, que como él mismo reconoció forzó la tarjeta para llegar 'limpio' a cuartos. La jugada no le pudo salir peor, ya que la UEFA le sancionó con dos partidos de suspensión, por lo que se perdería la ida de unos hipotéticos cuartos de final. Odriozola y Brahim no han entrado en la convocatoria por decisión técnica y Llorente sigue lesionado.

Por su parte, el entrenador holandés Ten Hag, ha declarado en rueda de prensa la importancia que tiene para el Real Madrid la baja de Sergio Ramos. "Es el jefe del Madrid en el campo y en la línea de atrás. Su ausencia, está claro, no es sólo una pérdida a nivel táctico que se pueda notar en el césped, sino mentalmente también. Su ausencia es una sangría para el Madrid, está claro que sin Ramos no van a ser un mejor equipo".

ALINEACIONES PROBABLES:

- REAL MADRID: Courtois, Carvajal, Varane, Nacho, Marcelo o Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas, Vinicius y Benzema

- AJAX: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Schöne; Ziyech, Van de Beek, Tadic; y Neres.

Árbitro: Felix Brych (alemán)