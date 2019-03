La Roma echa a Eusebio di Francesco, el primer damnificado de los octavos de final de la Champions League

La AS Roma ha confirmado este jueves en su web y redes sociales la destitución de Eusebio Di Francesco como entrenador del primer equipo, justo un día después de que el conjunto 'giallorosso' fuese eliminado por el Oporto en los octavos de final de la Champions League.

"El club desea agradecer a Eusebio su trabajo durante su estancia en la AS Roma y desearle éxito en el futuro", se indicó en una nota de prensa. Di Francesco, quien ganó el Scudetto con los 'giallorossi' como jugador en 2001, había regresad a la Roma como técnico del primer equipo en el verano de 2017.

L'#ASRoma comunica che da oggi Eusebio Di Francesco non è più il responsabile tecnico del Club.



La Società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro. https://t.co/WX5DQNd0Sw pic.twitter.com/L5iXqw8Cv9