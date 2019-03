Sergio Ramos sale a la palestra en Twitter ante el mal momento del Real Madrid: "Soy el máximo responsable"

El capitán deja claro que no "se esconde" y se lanza diversas preguntas

La bronca con Florentino, Marcelo y la situación con Solari, lo más destacado

Fue un "error" su ausencia ante el Ajax y la grabación del documental

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha decidido este lunes lanzar una serie de mensajes por la red social Twitter ante el mal momento que está viviendo su equipo. Ante la que califica como "una temporada profundamente decepcionante", el central ha respondido a los temas más candentes asumiendo "la máxima responsabilidad".

"A los futbolistas lo que nos gusta es hablar en el campo, pero esta temporada no está siendo así. El desarrollo de los acontecimientos en las últimas fechas ha sido desastroso y no me escondo, no nos escondemos", ha comenzado su hilo de respuestas, que han interrumpido de lleno en la mañana de Valdedebas tras la victoria contra el Valladolid. Curiosamente, en este encuentro el '4' no pudo estar sobre el césped, al encontrarse sancionado, pero sí que viajó con la plantilla "para estar cerca y apoyarla".

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 11 de marzo de 2019

Tras este primer texto, el capitán ha asumido que los jugadores son "los máximos responsables" de la crisis, siendo él "el que más como capitán" para enunciar, a través de preguntas que se ha hecho él mismo, los temas que más polémicas han centrado durante estos últimos días.

Así, ha asumido su "error de arriba a abajo" por la amarilla contra el Ajax, que le impidió estar en la vuelta, y ha dejado claro que la grabación de su documental era "un compromiso adquirido que fue decreciendo con el avance del partido".

Un choque donde el Madrid acabó cayendo eliminado y del que, una vez en los vestuarios, se filtró a varios medios que Ramos había discutido con Florentino Pérez. "Las cosas de vestuario se hablan y resuelven ahí. No hay problema alguno y un solo interés de todos, el Real Madrid", ha seguido el central sobre el presunto encontronazo con su presidente.

La otra bronca que tuvo el español fue con Marcelo, uno de los jugadores más señalados por su estado de forma esta temporada. Sobre este hecho, Ramos también ha comentado que "tenemos piques en todos los entrenamientos. Forma parte del trabajo con tensión, pero es una mera anécdota del día a día. Marcelo es como un hermano".

Por último, el capitán ha decidido analizar la situación con Santiago Solari y su continuidad. "Es una decisión que no nos corresponde y en la que no interferimos nunca. Nosotros tenemos un enorme respeto por el puesto y apoyamos siempre al entrenador del Real Madrid", ha reflejado seguiendo la línea marcada por Emilio Butragueño y el resto de sus compañeros tras la victoria en Valladolid.

De esta forma Ramos ha querido dar la cara, añadiendo la novedosa herramienta de declarar por redes sociales y no mediante comunicados oficiales del club o por declaraciones ante medios de comunicación. "Si no nos detuvimos con el éxito, no nos vamos a detener con la derrota. Estamos obligados a seguir, a trabajar y a evolucionar", ha sentenciado el central.