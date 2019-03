Zidane, en su retorno al Real Madrid: "Estoy aquí porque quiero mucho al club y a Florentino Pérez"

El francés ha vuelto a incidir en el mensaje que dijo en su despedida

Consideró que era necesario hacer un cambio después de ganar tanto

Reconoce que ha visto al equipo estos meses y ha sufrido por el estado

Zidane durante la rueda de prensa. Foto: Reuters.

El Real Madrid ha presentado a Zinedine Zidane este lunes en rueda de prensa tras el comunicado oficial en el que se ha anunciado su regreso. El francés ha firmado hasta el 30 de junio de 2022, llega para sustituir a Santiago Solari y empezar un "nuevo proyecto", tal y como ha dicho Florentino Pérez durante la rueda de prensa en la que se ha vuelto a ver al francés bajo el escudo blanco.

"Estoy muy feliz, eso es lo más importante, porque vuelvo a casa", ha comenzado Zidane en su discurso durante la segunda etapa como entrenador del Madrid. Tras un breve mensaje en el que ha dejado claro que "quiere ponerse a trabajar", el galo ha analizado las "buenas sensaciones" en su regreso que hará "con el mismo cuerpo técnico que tenía en su anterior etapa".

"Necesitaba salir del club y la plantilla también, veníamos de ganar todo y se necesitaba un cambio. Ahora me ha llamado el presidente y como le quiero mucho, aquí estoy. Después de nueve meses tengo ganas de volver a entrenar", ha continuado un 'Zizou' que asume su "responsabilidad", no olvida "las cosas malas que hizo en el pasado al perder competiciones" y tuvo claro que quería "volver" desde que le llamó Florentino.

"Desde que me fui no me he entrevistado con nadie. Cuando me llamó el presidente, no podía decir que no. Él sabe lo que nos pasa a los jugadores y entrenadores cuando venimos de ganar mucho y veía a mis jugadores y no estaba contento de cómo iban las cosas", ha sentenciado el nuevo entrenador merengue.

El técnico, que regresa tras 284 días, ha anunciado que "hay cosas que cambiar", pero antes "hay que acabar bien los once partidos que quedan". Además, ha dejado claro que "no toca hablar sobre Cristiano", porque es "pasado" pero "uno de los mejores de la historia del club".

Por último, Zidane ha querido reflejar que "no tiene ninguna deuda con el pasado", pues se fue porque consideró que "era lo mejor y se necesitaba un cambio". Éste mensaje lo ha reiterado en varias veces, como ya hiciese en su despedida el 31 de mayo, asumiendo también que "habrá aficionados descontentos con lo que hice".