El regreso de Zinedine Zidane abre la puerta a una revolución en el vestuario del Real Madrid

Deberá recuperar el mejor momento de los que fueran sus hombres fuertes

Su llegada presupone que el club volverá a acometer fichajes importantes

Bale, más cerca de irse y se tendrá que esperar por Ceballos y Keylor

Zidane durante uno de los entrenamientos previos a la final de Kiev. Foto: Getty.

La vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid es una realidad. 284 días después de marcharse, contra todo pronóstico, del club blanco, el francés ha decidido coger las riendas de un equipo a la deriva. Una decisión a la que se llegó el pasado lunes por la tarde, tras la reunión de la Junta Directiva donde se acordó destituir a Santiago Solari, incapaz de revertir la crisis que desató el francés con su adiós el 31 de mayo de 2018. Un anuncio que no es más que el preludio de una revolución con la que el club blanco quiere regresar a la senda de los títulos.

"Los jugadores no tienen nada que ver con mi decisión. Es necesario un cambio para seguir ganando y ese no puede ser éste, éste o éste (en relación a señalar futbolistas). Es el momento para ellos de tener otro discurso". Con estas palabras se despidió Zidane en rueda de prensa, dejando claro que el camino del Madrid para seguir ganando no dependía de él.

Pero lejos de sus premoniciones, sin el francés al mando, el vestuario se ha hundido, hasta con dos entrenadores, y no ha sido capaz de sacar adelante lo que sí hizo durante casi tres años de 'Zizou'. Unos hechos que han pesado y mucho en el regreso del galo, pues al final se ha dado la premisa de Florentino Pérez, quien quiso mantener a su 'galáctico' pero al que no le quedó más remedio que "respetar su decisión".

Nueve meses después, sin embargo, el presidente sí que ha convencido al entrenador, quien se consideraba en deuda con la persona que le trajo a la capital española, y aunque sea algo que quedará entre ellos, todo hace indicar que la vuelta ha llegado con la promesa de unos plenos poderes. Es decir, la carta abierta a Zidane para cambiar todo lo que quiera en el vestuario. Aquello que en su día no pudo, o no vio conveniente hacer, y que ahora, gracias a la temporada en blanco, sí podrá acometer.

Jugadores tocados

La primera de las tareas que deberá llevar a cabo el francés es levantar el ánimo del vestuario que recibe. Su punto a favor es que conoce a prácticamente todo el equipo que dejó hace 284 días y entre los presentes solo cuatro no han estado a sus órdenes (Courtois, Odriozola, Valverde y Brahim). Además, de los tres que salieron más tocados con Solari, dos fueron hombres de confianza en sus títulos: Marcelo e Isco. A ambos se les pide que vuelvan a dar un paso adelante, Zidane les hará salir del ostracismo y solo de ellos dependerá que ésta no sea su última temporada en La Castellana.

El otro miembro tocado es Bale, pero a diferencia que los otros dos acabó de muy malas formas con el francés. El galés fue relegado a un papel secundario como revulsivo. Un rol que, sin embargo, le encumbró a héroe en Kiev con dos goles, pero que le hizo replantearse su situación en la capital. Finalmente Zidane se fue y él se quedó, pero ahora todo retrocede a aquel 26 de mayo.

Además, los últimos encuentros de Solari han dejado en muy mala situación a jugadores que en su día fueron importantes. Son los Carvajal, Varane, Casemiro, Kroos, Asensio o incluso Modric. Todos ellos mostraron su mejor estado de forma bajo el mando del francés y se consideran piezas básicas del proyecto de presente. Quizás el que mejor ha estado de ellos es el que menos tiempo parece que le queda en el Madrid. Modric cumplirá en septiembre 34 años y a 'Zizou' solo le queda que dosificarle para seguir disfrutando de su Balón de Oro.

Fichajes importantes

Lo que es evidente es que el Real Madrid volverá a hacer fichajes de gran calado. Lo que en su día fue la mayor característica de Florentino, traer a los 'galácticos', lleva siendo su asignatura pendiente desde 2014. Ante el cambio en el mercado, el equipo blanco decidió mantener el bloque e irlo regenerando con jugadores prometedores. Sin embargo, esa apuesta ha fallado y toca volver a la casilla de salida.

El regreso de Zidane además vuelve a coincidir con los gestos de Eden Hazard. El belga nunca ha ocultado que el Madrid es el equipo de sus sueños y el francés su ídolo. Con el bajón del Chelsea, la sanción de no poder fichar y él finalizando contrato en 2021, a verle vestido de blanco solo le falta el último empujón.

Pero si Hazard genera ilusión en el madridismo, eso que necesita el club, más lo hace Kylian Mbappé. El joven jugador del PSG ha dicho recientemente que, pese a la eliminación en octavos, quiere seguir siendo parisino y liderar a los suyos, pero uno de los tópicos de este deporte es que en el fútbol "nunca se sabe". Su contratación estaría más cerca con 'Zizou' por el vínculo francés, pero su fichaje supondrá un esfuerzo máximo para el club y además está el caso Neymar, jugador que siempre ha sido preferencia de Florentino.

Ellos tres junto a los Kane, Eriksen, Salah, Icardi y la innumerable lista de jugadores que siempre se vinculan a los blancos dependerán del criterio del nuevo entrenador para que sean los nuevos líderes que al fin tapen la marcha de Cristiano.

Fichajes de equipo

Junto a los anteriores, el Madrid de Zidane deberá reforzarse con gente que venga para sumar desde un papel secundario. Son esos jugadores que pasan más desapercibidos de las portadas, pero que son esenciales en las temporadas largas. El club ha ido sumando a esas características a los mencionados jóvenes, pero falta gente de peso y con experiencia que cierre filas en el vestuario.

El rol que en su día tuvo Pepe es uno de los que más ha echado de menos el equipo en las últimas temporadas y más viendo las estadísticas atrás. Con las continuas lesiones de Vallejo, que nunca llegó a gozar de toda la confianza del francés, y el eterno papel secundario de Nacho, Zidane podría recurrir a viejas guardias europeas en el mercado.

Además de esa presumible llegada, un lateral, dependiendo de lo que haga Marcelo, un mediocentro y un delantero podrían ser otros de los refuerzos. La edad de Modric y lo solo que se ha encontrado Benzema arriba esta temporada, donde ha exhibido liderazgo que no tuvo en años anteriores, invitan a pensar en que el galo querrá una segunda unidad como la que fue indispensable para ganar LaLiga 16/17, su "mejor" momento como madridista.

Los cedidos y James

Zidane también tendrá que resolver qué ocurre con los futbolistas que el Madrid tiene en otros equipos. Este verano recuperará a Lunin, Odegaard, Achraf, Theo, Kovacic, Mayoral y James. Los seis primeros son esa clase de jugadores jóvenes que el equipo incorporó con previsión al futuro y mandó cedidos para que tuvieran más oportunidades, mientras que el séptimo será un gran tema a tratar.

Lunin ha jugado poco con el Leganés, pero ha demostrado que tiene nivel para crecer en los blancos, aunque su estatus chocaría con Luca Zidane, hijo del técnico y presente en la plantilla. Achraf y Kovacic se han reivindicado en Dortmund y Chelsea, aunque deberán resolver su situación personal, pues con el francés nunca llegaron a asentarse. Mayoral tiene muy difícil su regreso a la capital tras una temporada irregular en el Levante, Odegaard podría ver su tercera cesión para seguir madurando y con Theo todo depende de qué pase con Marcelo, pues Reguilón ya coincidió con Zidane, con pocas oportunidades, pero es una de las mejores noticias de la campaña merengue.

Por último, con James el regreso del galo lo cambia todo. El colombiano tuvo que salir por los pocos minutos y el rol perdido con 'Zizou', pero nunca ha escondido que su deseo es volver al Madrid. Todo depende de que el Bayern pague o no la cláusula que puede ejecutar para tenerle en propiedad. Sin embargo, la relación con Kovac no es mucho mejor que la que tuvo en la capital española.

Zidane también tendrá que decidir qué pasa con Rodrygo, jugador que llegará este verano. La apuesta de la directiva por el otro talento joven brasileño junto a Vinicius es clave y dependerá del francés si se queda en el primer equipo, empieza en el Castilla o sale cedido por consecuencias de la revolución.

Además de Bale, Ceballos

En el plano de ventas, si todo indica que Gareth Bale saldrá del Madrid por sus últimas temporadas y el trato con Zidane, otro que tuvo sus encontronazos con el galo es Dani Ceballos. Pese a ser del favor de la directiva, el andaluz nunca llegó a contar con oportunidades la campaña pasada e incluso tuvo una serie de capítulos polémicos.

El mayor de todos, una vez que Lopetegui era entrenador blanco, momento que el mediocentro aprovechó para mostrar su encanto con la nueva situación y dejar claro que de haber continuado el francés, él habría buscado un equipo distinto. Con Zidane de nuevo en el Bernabéu la pregunta es clara, ¿qué decidirá Ceballos?

¿Qué pasa con Keylor?

Por último, otro de los asuntos que traerá conflicto es saber qué pasará con Keylor Navas. El meta costarricense siempre se ha sentido "agradecido" de estar en el Madrid, pese a las distintas situaciones que ha tenido y que han complicado su titularidad. Además, Zidane apostó siempre por él defendiéndole como "su portero" y llegando a parar el fichaje de otros arqueros como Kepa. Sin embargo, la apuesta desde presidencia por Courtois es clara y se quiere que sea el guardameta de presente y futuro en el club.

Así, el 'tico' estaba en la rampa de la salida este verano en busca de otro club grande donde poder gozar de la titularidad, pero ahora todo vuelve a estar en el aire. En caso de salir, el Madrid tendrá en Luca Zidane y en Lunin dos porteros jóvenes que intenten luchar por ser el primer suplente de Courtois. Eso o el club deberá salir al mercado de fichajes en busca de un meta que llegue para jugar, en teoría, muy pocos encuentros a lo largo de la temporada.

De esta forma se presenta la revolución de Zidane en el Madrid. Un cambio que desde la directiva se debió haber iniciado antes, pero que los títulos paralizaron por confianza en un bloque fuerte. Ahora, tras una enorme debacle y con el regreso del que fuese entrenador las últimas tres campañas, todo hace indicar que su contratación es el primer paso para iniciar el camino.

El propio técnico ya lo dejó caer en su presentación declarando que "habrá cambios, pero deberán esperar al verano". Por el momento, el francés se centra en los once encuentros que tiene por delante el vestuario esta temporada. Luego ya se verá quiénes son los que aparecen para el nuevo proyecto blanco.