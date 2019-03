El Real Madrid impone su ley a la de Mike James

Los de Laso remontan al Armani Milan y se aseguran la tercera plaza

El base estadounidense dio un festival anotador, con 35 puntos

Foto: EFE.

El Real Madrid se impuso (92-89) este miércoles al Armani Milan gracias al golpe coral que frenó el festival visitante de Mike James (35 puntos), un triunfo que mantiene la inercia dominadora del vigente campeón de la Euroliga, dispuesto a asaltar las dos primeras plazas de la Fase Regular en los tres partidos que quedan.

Los de Pablo Laso tiraron de fondo de armario y repertorio ante un rival con tres artilleros: James, Nedovic (16) y Nunnally (16). La faena de aliño del Madrid en cambio tuvo pinceladas de todos sus miembros: Tavares por intimidación (9 puntos y 9 rebotes); Randolph y Llull por calidad; y una defensa obligatoria aunque no del todo efectiva con un James que se empeñó en dar emoción a la noche.

La victoria se quedó en el WiZink Center, para un 21-6 que asegura la tercera plaza e iguala al CSKA en lucha por la segunda. Las cábalas son ganar todo, aunque no hay rival pequeño, por si luego el cruce de los 'playoffs' hacia la 'Final Four' sonríe un poco más. En las cábalas de la jornada 27, no por conocer sus peligros pudo el Madrid evitar el festival de James.

En el segundo cuarto sí cortó el de Nedovic y poco a poco fue imponiendo una actuación coral a esos chispazos. Al descanso, el 50-56 del marcador había convertido en solo la pesadilla de una siesta el inicio de partido, donde James enchufó todo lo que tiró: 17 puntos en nueve tiros a canasta (19-33). El relevo se lo daba Nedovic, otro viejo conocido de la ACB, también inspirado.

Los italianos se olvidaban por momentos de defender, mientas el Madrid encontraba la calma, sabiendo que había partido para encontrar el camino. De los triples fallados y pérdidas pasó el campeón a activar a muchas de sus bazas, todas ellas picadas ante la posibilidad de ver asaltado el Palacio. Hasta 11 jugadores, todos salvo Taylor, habían anotado al descanso.

El 'Facu' y Rudy pusieron la intensidad, la misma que Ayón para quedarse el juego interior y el rebote en el primer tiempo. Reyes, que entraba para hacer historia con sus 342 partidos en Euroliga --récord por delante de Juan Carlos Navarro-- llegaba con esa misma línea, la de defender y encontrar la mejor solución. En el Madrid de Laso, a veces basta con pasarla al de al lado.

La primera posesión del segundo tiempo se la 'comió' el Milan y los de Simone Pianigiani sin duda sabían ya que el partido no era el del primer cuarto. Taylor y Causeur siguieron pelando cables del juego italiano y si alguno pasaba la maraña se encontraba con Tavares. Lo justo para que el Madrid encontrara el ritmo sobre su parqué con el que dar la vuelta al marcador (62-60).

No estaba regalado ni mucho menos el triunfo por parte de un equipo en plena racha y lucha por el 'Top 8'. Los visitantes sobrevivieron a la irrupción de Llull, con tres triples seguidos (73-65), la calidad de Randolph y la superioridad de Tavares encontrando de nuevo a James. El ex de Baskonia y un triple sobre la bocina de Nunnally dieron el 74-75 al Milan.

El último cuarto hizo la goma, con el Madrid dando golpes que no terminaban de ser definitivos, hasta dos minutos finales de tensión y sin puntos. Con 92-89 no hubo sentencia local ni arreón visitante. No le llegó el balón a James, MVP de la pasada jornada, y sí a un Nedovic que se jugó el tiro buscando una falta que no llegó. El Madrid inicia con buen pie la doble ración de la semana.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL MADRID, 92 - ARMANI MILAN, 89. (50-56, al descanso).

--EQUIPOS.

REAL MADRID: Llull (14), Causeur (2), Deck (2), Randolph (13) y Tavares (9) --quinteto inicial-- Campazzo (7), Rudy Fernández (9), Taylor (5), Thompkins (9), Carroll (7), Ayón (11), Reyes (4).

ARMANI MILAN: James (35), Nunnally (16), Brooks (-), Micov (8) y Tarczewsky (7) --quinteto inicial-- Nedovic (16), Kuzminskas (7), Omic (-), Jerrells (-).

--PARCIALES: 19-33, 31-23, 14-19, 18-14.

--ÁRBITROS: Pukl, Koromilas y Mantyla. Eliminado por faltas personales Nedovic.

--PABELLÓN: WiZink Center.