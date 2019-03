Guía para entender la Eurocopa 2020: fase de clasificación, repesca y sedes

La fase de clasificación se jugará durante todo 2019 y dejará 20 billetes

Las cuatro selecciones restantes saldrán de unos playoffs en marzo de 2020

La UEFA aprobó jugar en 12 países con motivo del 60º aniversario del torneo

La Eurocopa 2020 echa a rodar este jueves con los primeros encuentros de la fase de clasificación. Un torneo que tendrá una organización especial, ya que la UEFA, en la era presidida por Michel Platini, quiso conmemorar el 60º aniversario de la primera edición. Así, habrá 24 selecciones en la ronda final, al igual que en Francia 2016, pero estas accederán al campeonato de manera diferente a pasados años, con una repesca influenciada por la novedosa Liga de las Naciones. Además, como exclusividad, no habrá un único anfitrión sino que serán 12 países los que acojan la Euro, con Inglaterra y Wembley como escaparate decisivo el 12 de julio de 2020.

Aunque el campeón se conocerá en la emblemática sede londinense, el Astana Arena será el estadio donde la Eurocopa dé su pistoletazo de salida, este jueves, con un Kazajistán-Escocia (16.00 hora española). Ahí, se comenzará a decantar cuál de las 55 federaciones afiliadas a UEFA logra alzarse con el trono del viejo continente. Un número que además, será el de mayor participación para un campeonato europeo, pues Kosovo debutará en una fase de clasificación.

Así, a partir del mencionado encuentro que disputarán kazajos y escoceses, el resto de selecciones irán apareciendo en escena a través de los diez grupos que conforman la primera ronda (cinco de cinco países y cinco de seis). Esta división ya se realizó el pasado 2 de diciembre y configuró que cuatro de los cinco grupos de cinco tuviesen a los combinados que jugarán la Final Four de la Ligas de las Naciones.

El último torneo creado por UEFA, que ya tuvo su primera edición durante 2018, no tiene nada que ver con el desarrollo de la Eurocopa, aunque sí influirá en la repesca, como se comentará posteriormente. Además, conocerá su campeón en junio de 2019 cuando Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra se disputen el estrenado cetro, mientras que el resto de países jueguen encuentros de fase de clasificación para la Euro (aquí la razón de que los cuatro estén en grupos de cinco, es decir, con una jornada de descanso).

El resto de choques se disputarán en los parones de marzo (del 21 al 26), septiembre (del 7 al 10), octubre (del 10 al 15) y noviembre (del 14 al 19) y certificarán los grupos que así fueron sorteados:

- Grupo A: Bulgaria, Inglaterra, Kosovo, Montenegro y República Checa.

- Grupo B: Lituania, Luxemburgo, Portugal, Serbia y Ucrania.

- Grupo C: Alemania, Bielorrusia, Estonia, Holanda e Irlanda del Norte.

- Grupo D: Dinamarca, Georgia, Gibraltar, Irlanda y Suiza.

- Grupo E: Azerbaiyán, Croacia, Eslovaquia, Gales y Hungría.

- Grupo F: España, Islas Feroe, Malta, Noruega, Rumanía y Suecia.

- Grupo G: Austria, Eslovenia, Israel, Letonia, Macedonia y Polonia.

- Grupo H: Albania, Andorra, Francia, Islandia, Moldavia y Turquía.

- Grupo I: Bélgica, Chipre, Escocia, Kazajistán, Rusia y San Marino.

- Grupo J: Armenia, Bosnia y Herzegovina, Finlandia, Grecia, Italia y Liechtenstein.

Una vez finalice la fase de clasificación, los dos primeros de cada grupo accederán a la ronda final, es decir, al torneo que se jugará entre junio y julio de 2020 y decidirá al campeón. De esta forma, 20 selecciones ya se habrán ganado su plaza para la Euro y cuatro tendrán que acceder mediante una repesca, totalmente diferente a las que se han jugado años atrás.

La repesca, influenciada por la Liga de las Naciones

Las últimas cuatro plazas para la Euro saldrán de cuatro 'mini-torneos' que jugarán 16 selecciones, escogidas según su puesto en la Liga de las Naciones. Con ello, dará igual que un país finalice la fase de clasificación tercero, cuarto, quinto o sexto.

En estas cuatro repescas tienen su puesto asegurado los campeones de los 16 grupos del novedoso campeonato de la UEFA: Suiza, Portugal, Holanda e Inglaterra (División A), Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Dinamarca y Suecia (División B), Escocia, Noruega, Serbia y Finlandia (División C) y Georgia, Macedonia, Kosovo y Bielorrusia (División D).

Sin embargo, si alguno de estos combinados se encontrase entre los 20 que ya hubiesen accedido a la Euro, su plaza correría a la siguiente mejor clasificada de su liga, según el ranking que estableció la Liga de las Naciones (se puede consultar aquí) y donde se priman los siguientes factores, de mayor a menor importancia: la división que disputó, cómo quedó en su grupo, cuántos puntos hizo, la diferencia de goles que obtuvo y los tantos a favor que anotó.

Como excepción, UEFA establece que si no hubiese suficientes selecciones para rellenar alguna de las repescas, estas se completarían mediante un sorteo con países de divisiones inferiores, siempre y cuando no hubiesen sido campeones de uno de los 16 grupos.

De esta forma, una vez que estén formados los cuatro 'mini-torneos' de cada liga, se sortearán las semifinales (que se jugarán a partido único en el país con mejor ranking) y dónde se disputan las finales que dan acceso a las últimas cuatro plazas para la Eurocopa. Estos partidos serán entre el 26 y el 31 de marzo de 2020.

Debido a su complejidad, en este diario hemos querido exponer un caso práctico en el supuesto de que España finalizase tercera en la fase de clasificación con Suecia primera, Rumanía segunda (ambas entre las primeras 20), Noruega cuarta, Malta quinta e Islas Feroe sexta.

El combinado dirigido por Luis Enrique jugaría la repesca siempre y cuando de entre Suiza, Portugal, Holanda, Inglaterra, Bélgica y Francia haya entre cero y tres que no hayan conseguido su pase a la Euro (si hubiese cuatro no tendría ninguna opción de estar en el torneo final). Una vez en la repesca, sus rivales saldrían de las anteriores, Italia, Croacia, Polonia, Alemania e Islandia (insistiendo en que siempre y cuando no hayan sido primeras o segundas de la fase de clasificación).

Así, siguiendo con el supuesto de un 'no' pase de Holanda e Islandia, estas dos selecciones serían rivales seguros del 'mini-torneo' y la cuarta saldría de la mejor no clasificada de la División B. Obviando a Bosnia y Herzegovina, Ucrania, Dinamarca y Suecia (bien por haber conseguido el pase, bien por ser los cuatro campeones de la B), el país que completaría la repesca A saldría de un sorteo de aquellas que necesiten billete para la Euro, entre el puesto 17 y el 24 del ranking que estableció la UEFA. Las repescas B, C y D seguirían los mismos pasos hasta conseguir 16 selecciones que no estén entre las 20 clasificadas de la fase que comienza este jueves.

Las 12 sedes, el legado de Platini

Debido a la exclusividad de 12 países albergando partidos por el 60º aniversario de la Eurocopa, una medida que se aprobó bajo el mandato de Michel Platini, hay 12 selecciones que tienen ya su grupo asignado si logran clasificarse.

Esas son Italia y Azerbaiyán (Grupo A), Rusia y Dinamarca (Grupo B), Holanda y Rumanía (Grupo C), Inglaterra y Escocia (Grupo D), España e Irlanda (Grupo E) y Alemania y Hungría (Grupo F), mientras que el resto se repartirán en un sorteo el 30 de noviembre, hasta formar los seis grupos de cuatro.

Una vez completados todos los grupos, con los cuatro que accedan por la repesca en marzo de 2020, cada país jugará una o dos veces en los estadios que se les han asignado: Olímpico de Roma (Roma, Italia), Olímpico de Bakú (Bakú, Azerbaiyán), Estadio Krestovski (San Petersburgo, Rusia), Parken Stadion (Copenhague, Dinamarca), Johan Cruyff Arena (Ámsterdam, Holanda), Arena Nacional (Bucarest, Rumanía), Wembley (Londres, Inglaterra), Hampden Park (Glasgow, Escocia), San Mamés (Bilbao, España), Aviva Stadium (Dublín, Irlanda), Allianz Arena (Múnich, Alemania) y Ferenc Puskas (Budapest, Hungría).

Con todo ello, del 12 al 24 de junio se jugará la fase de grupos, para que los dos primeros y los cuatro mejores terceros accedan a octavos de final. Éstos se disputarán entre el 27 y el 30 de junio en todas las ciudades menos Roma, Múnich, San Petersburgo y Bakú, sedes que acogerán los cuartos de final del 3 y 4 de julio. Por último, Londres cerrará el torneo con las semifinales (7 y 8 de julio) y la gran final del 12 de julio sobre el césped de Wembley.