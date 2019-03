La Juventus no jugará en EEUU este verano ante el riesgo de detención de Cristiano, según 'The New York Times'

La International Champions Cup lo teme por el 'caso Kathryn Mayorga'

El club jugará el famoso torneo de pretemporada en China o Singapur

Foto: Reuters.

Los organizadores de la International Champions Cup, el torneo más importante de la pretemporada futbolística, han decidido que la Juventus juegue todos sus partidos fuera de EEUU para evitar el riesgo de detención de Cristiano Ronaldo, investigado por la posible violación sobre Kathryn Mayorga, según The New York Times.

De acuerdo con el rotativo estadounidense, la Juventus (que en años anteriores había jugado en EEUU) se desplazará en pretemporada a Asia, donde el torneo de Stephen Ross organiza varios de sus partidos. Singapur o china aparecen como posibles destinos.

Preguntada por la publicación, la Juventus asegura que este cambio de ubicación se entiende porque los últimos años se pisaron tierras estadounidenses de manera continuada. Sin embargo, The New York Times apunta a que, en vista de que un nuevo viaje a EEUU sería sin Cristiano, se ha preferido optar por un cambio de planes que permita preparar la temporada con su estrella.

En septiembre de 2018, la Policía de Las Vegas decidió reabrir el caso antes de las informaciones destapadas por Football Leaks y que hablaban de un pago de 375.000 dólares a Mayorga para frenar una denuncia que finalmente no se hizo. Tras años de silencio, la mujer estadounidense asegura que el sexo que mantuvo con el '7' no fue consensuado y que no confesó antes por miedo.

Su abogado informó de que, tras el encuento con Cristiano, Mayorga se sentía "incompetente y carecía de la capacidad".