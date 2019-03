El fracaso de LeBron James con los Lakers: no estará en playoffs catorce años después

Esta será la tercera temporada en la que LeBron no juegue los playoffs

LeBron James lleva desde el año 2006 disputando los playoffs de la NBA

Imagen: Getty

LeBron James no estará en los playoffs de la NBA catorce años después. Los Ángeles Lakers viven el peor momento de la temporada con una racha negativa de resultados que les han dejado sin opciones de clasificarse entre los ocho mejores equipos de la Conferencia Oeste. Con el fichaje del 'Rey' las expectativas eran máximas, pero el tiempo ha dictado sentencia a un equipo demasiado joven y sin experiencia.

Para el alero de Akron será la tercera vez en su exitosa carrera que no dispute unos playoffs de la NBA. Concretamente desde la temporada 2004/2005, en su segunda temporada en Cleveland Cavaliers. En la anterior, la 2003/2004, año de su debut, tampoco lo logró.

Algo que ya no ocurrió en su tercera temporada en los Cavs. A partir de ahí, LeBron no ha faltado a su cita con los playoffs hasta el día de hoy. Trece años seguidos entre Cleveland, Miami y otra vez Cleveland, en los que ha logrado tres anillos en ocho finales disputadas.

Este año, en su primera aventura con los Lakers, se esperaba que entrarse entre los ocho mejores del Oeste. Un reto complicado sabiendo la dificultad de la Conferencia, y más aún si la franquicia no rodeó a LeBron de jugadores top. Los Kuzma, Ingram, Ball, McGee, Richardson o Hart no han sido suficientes por mucho que las apuestas colocasen al equipo como uno de los favoritos al anillo al comienzo de la temporada.

La próxima campaña será distinta y ahí sí que habría que tener en cuenta a LeBron y sus Lakers. La franquicia está obligada a rodear a su estrella de los mejores jugadores para así optar al anillo o, por lo menos, luchar por él. Paul George, Kawhi Leonard o Anthony Davis llevan sonando como refuerzos durante toda la temporada.

El tiempo se le acaba a LeBron, que con 34 años no le quedan muchos años al máximo nivel. Más aún si quiere pasar a la historia como uno de los grandes. De momento, con tres anillos no se le puede considerar uno de ellos.

Kobe Bryant, ganador de cinco anillos (dos de ellos con Pau Gasol), fue preguntado por LeBron James hace poco en una entrevista a As. "Lo que sí sé es que lo único importante es ganar. Es lo único: anillos campeonatos, títulos... da igual los puntos que hagas, si tienes gente o no a tu alrededor, lo único es ganar. No puedes ser el mejor si no ganas anillos".