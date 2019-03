España arranca la fase de clasificación para la Euro 2020 con una victoria ajustada ante Noruega

Los de Luis Enrique convencen en juego, pero no en definición

Buen partido de casi todos los jugadores de la selección española

El segundo encuentro de clasificación será este martes ante Malta

Rodrigo celebra el primer tanto de España. Imagen: EFE

Objetivo cumplido. La selección española arrancó la fase de clasificación para la Eurocopa 2020 con una victoria sobre Noruega por 2-1. Los de Luis Enrique convencieron a base de buen fútbol, pero volvieron a los fantasmas del pasado con la escasa definición demostrada durante casi todo el partido. El encuentro pudo acabar en goleada, pero al final se sufrió y se defendió el asedio noruego a balón parado.

La puesta en escena de España fue inmejorable. Presión adelantada, juego por bandas (con protagonismo con Jesús Navas y Jordi Alba), posesión de balón y cuando el rival jugaba en campo español, contragolpear como auténticas flechas. Pero claro, si con todo eso no marcas goles puedes tener un serio problema. No ante Noruega, pero sí ante los rivales de talla mundial que por suerte los de Luis Enrique no tendrán que enfrentarse en esta fase de clasificación.

Tras varias ocasiones falladas llegó el primer tanto del partido, obra de Rodrigo Moreno. El delantero, que jugaba en su casa (Mestalla) no falló dentro del área chica tras una buena jugada por banda izquierda entre Asensio y Alba. Una banda que fue un suplicio para Odegaard y, sobre todo, Elabdellaoui, lateral noruego.

Las ocasiones seguían produciéndose, pero la sentencia no llegaba. Morata fue seguramente el jugador que más falló: por tierra, mar y aire. No era el día del delantero rojiblanco. Por detrás suyo, futbolistas como Busquets, Ceballos y Parejo movían a la perfección el balón para garantizar el espacio a sus compañeros de banda Rodrigo y Asensio.

Los noruegos tuvieron el empate en el minuto 30 de partido, pero incomprensiblemente Elyounoussi no remató cuando lo tenía todo a placer delante de la línea de gol tras un certero envío desde la derecha por parte de Henriksen. Antes del descanso, España volvió a subir el nivel pero ni Asensio ni Rodrigo fueron capaces de poner el 2-0 en el marcador. Con el 1-0 el equipo español se fue al descanso.

Tras la reanudación, el encuentro se niveló durante varios minutos. Ramos pudo marcar, pero su remate tras un saque de un córner se fue desviado por centimetros. Sin embargo, un error de Íñigo Martínez en la marca provocó un penalti que transformó King con un disparo ajustado imposible para De Gea. Era el minuto 65 de partido y por suerte quedaba tiempo para lograr el triunfo.

Morata, a centro medido de Ceballos, falló lo que no suele fallar, un remate de cabeza dentro del área. No era su día, pese a que lo intentaba sin parar. Eso sí, minutos después provocó un penalti que terminó transformado Sergio Ramos picando el balón. Por lo menos se quitó la espinita por lo fallado durante el partido.

Como España no sentenció, los últimos minutos del encuentro se hicieron interminables. Los noruegos recurrieron a su recurso más básico: el balón parado y remates de cabeza. Pero por suerte, los muchachos de Luis Enrique controlaron la situación y se llevaron tres puntos importantes. Próxima estación: Malta.

FICHA TÉCNICA

ESPAÑA: De Gea; Jesús Navas, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Jordi Alba; Ceballos (Canales, min.74), Busquets, Parejo (Rodri, min.77); Rodrigo, Morata (Jaime Mata, min.89) y Asensio.

NORUEGA: Jarstein; Elabdellaoui, Ajed, Nordtveit, Aleesami; Odegaard (M.Elyounoussi, min.56), Henriksen, Selnaes, Johanssen (Kamara, min.77); T.Elyounoussi (Johnsen, min.55) y King.

Goles:

1-0, minuto 16. Rodrigo Moreno.

1-1, minuto 65. King, de penalti.

2-1, minuto 71. Sergio Ramos, de penalti.

Árbitro: Andris Treimanis (LIT). Amonestó a Ceballos (min.53), Íñigo Martínez (min.64), por España, y a Ajer (min.35), T.Elyounoussi (min.51), Johanssen (min.53), Jonhsen (min.74), por Noruega.

Estadio: Mestalla. 39.752 espectadores.