Luis Enrique anuncia rotaciones ante Malta: "Quiero ver a jugadores en diferentes posiciones"

El seleccionador saca a relucir la buena cifra goleadora desde septiembre

España lleva 2,7 goles por partido y el Barça hace 2,6 esta temporada

No quiere mirar el ranking FIFA de Malta para salir con "intensidad"

Luis Enrique en rueda de prensa tras la victoria contra Noruega. Foto: Reuters.

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, ha negado que en el equipo haya falta de gol, afirmando que llevan 2,7 tantos de media por encuentro mientras el Barça lleva 2,6, además de defender que la victoria ante Noruega (2-1) fue "mejor partido que el 6-0 a Croacia", y ha asegurado que este martes ante Malta 'la Roja' saldrá "con intensidad" y sin fijarse en qué "puesto está el rival" en el ranking FIFA, para seguir la buena andadura en la clasificación para la Eurocopa 2020.

"Ojalá sigamos con esa falta de gol. Llevamos en siete partidos desde que soy seleccionador 19 goles a favor, 2,7 goles de media por partido; el máximo goleador de la liga española es el Barça y lleva 2,6. Para estar faltos de gol no está mal", declaró en rueda de prensa.

Además, defendió el 2-1 a Noruega en Mestalla como uno de los mejores encuentros de los suyos desde que es seleccionador. "Después de analizar el partido, es mejor partido que el 6-0 a Croacia; hay muchos menos errores, muchas acciones generando situaciones, muy buena presión alta, muy buen acierto a la hora de colocarnos al segundo balón... Es un partido que roza el 9, y no roza el 10 porque no estuvimos acertados", apuntó.

Por otra parte, el técnico asturiano aseguró que están en una etapa de transición. "Llevo siete partidos como seleccionador, un grupo nuevo de jugadores y estamos en la evolución lógica y normal después de las últimas competiciones", indicó, afirmando que están tratando de ubicar a los futbolistas en su lugar óptimo. "Quizás sea momento de ver a jugadores en diferentes posiciones y ver qué nos pueden dar", señaló.

"La movilidad en las posiciones de delantera va en función del tipo de partido, es recomendable. Me gusta que los delanteros tengan movilidad, pero hay que ocupar espacios para atacar de manera ordenada. Los delanteros necesitan confianza, pero se la tienen que ganar y eso es lo que intento que hagan", prosiguió.

En este sentido, tampoco renunció a recurrir a centrocampistas con gol. "Mi idea de juego es que necesitamos atacar con once y defender con once; necesitamos que todos se involucren, hasta el portero. A partir de ahí, acepto que los jugadores en segunda línea nos puedan ayudar, que los laterales tengan esa posibilidad... Eso sí, luego hay que defender. Esa es la idea que tenemos que instaurar", manifestó.

Por otra parte, afirmó que ve al lateral Jordi Alba "bastante parecido" al que se encontró durante sus años en el FC Barcelona. "Es uno de los jugadores que mejor conozco de la selección. Su nivel es alto y ha sido siempre muy alto", subrayó.

También tuvo palabras de elogio para el capitán Sergio Ramos. "Una de las grandezas de Sergio Ramos es que sus condiciones físicas son únicas, pero su personalidad va por encima de ese nivel 'top'. Es un líder en el vestuario y en todos lo que significa cuidarse. Lleva 162 partidos, solo me saca 100, no sé cuántos títulos en el Real Madrid y la selección. Es una situación difícil de encontrar", aseveró.

Sin embargo, no quiso cuestionar su ejecución de los penaltis 'a lo Panenka'. "No se habla de eso, y menos en ruedas de prensa. Todo es consensuado, nosotros decidimos los que lanzan los penaltis. A veces es un tontería, pero a lo mejor no tiene confianza. Aceptar la responsabilidad o saber que no lo tienes que tirar es inteligente", explicó.

"Celebré el 12-1 cantando 'Asturias, patria querida'"

Sobre el duelo ante los malteses, confirmó que retocará el equipo. "Habrá cambios seguramente, ya veremos cuántos", dijo, asegurando que desconoce si el seleccionador rival utilizará el recuerdo del 12-1 para motivar a sus futbolistas. "No sé lo que utilizará su seleccionador para motivar a sus jugadores. El equipo va a tener intensidad y no vamos a fijarnos en el puesto en el que está el rival. Queremos ganar el segundo partido esta semana y colocarnos en las primeras posiciones. Queremos seguir en la misma línea de actuación", expuso.

Por último, recordó cómo festejó el mítico gol de Señor aquella noche en el Benito Villamarín, sin valorar las acusaciones de un posible soborno que suenan en Malta. "Lo celebré como cualquier español, cantando 'Asturias, patria querida'. Hay cosas en el fútbol a las que no hay que darles importancia. La recuerdo como una noche de las más bonitas de niño", concluyó.