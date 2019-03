Conor McGregor, investigado por violación horas después del anuncio de su adiós

Según The New York Times, tiene un proceso abierto en Irlanda

El medio incide en que "no implica que sea culpable de un crimen"

El entorno del luchador niega la relación de su retirada con las pesquisas

Conor McGregor, estrella de las Artes Marciales Mixtas, está siendo investigado en Irlanda por una acusación de agresión sexual, según adelantó el martes The New York Times. Esta información, donde se citan a cuatro fuentes anónimas, llega un día después de que el luchador irlandés, de 30 años, anunciara su retirada del octógono.

El prestigioso diario detalla que McGregor no ha sido imputado por un crimen y que el hecho de que haya una investigación en marcha "no implica que McGregor sea culpable de un crimen". No obstante, el medio añade que The Notorious fue interrogado en enero después de que una mujer lo acusara de haberla agredido sexualmente en diciembre.

La presunta víctima aseguró que el incidente había tenido lugar en el Beacon Hotel, donde McGregor se alojaba de forma habitual, según el citado periódico. Así es el luchador de los casi cien millones de dólares que se retira para expandir su whisky.

Ni el luchador ni la UFC han querido hacer comentarios al respecto pero Karen J. Kessler, la publicista de McGregor, emitió un comunicado en el que asegura que no existe relación entre el adiós de su cliente y esta investigación. "Esta historia ha circulado desde hace un tiempo y no está claro por qué ha salido a la luz ahora", subrayó. "La idea de que el anuncio de la retirada está vinculada con este rumor es absolutamente falsa", agregó.

El anuncio de McGregor fue tomado con escepticismo por los amantes de las MMA, que no olvidan que la estrella de la UFC ya lo había dejado por primera vez en abril de 2016.