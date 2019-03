Simeone, sobre la salida de Lucas Hernández: "Hicimos el esfuerzo por retenerle, pero ha querido cambiar"

El técnico deja claro que no le preocupa los rumores sobre Griezmann

Foto: EFE.

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, salió al paso del resurgir de los rumores sobre el futuro de Antoine Griezmann para dejar claro que no le "preocupa", como también se mostró tranquilo con la salida de Lucas Hernández, al tiempo que se definió como "exageradamente optimista" de cara a lo que queda de liga.

"Estamos ante una semana muy importante. Quizá dentro de siete días se pueda hablar de otras cosas o no en consecuencia de los resultados. Hasta que estén las posibilidades yo soy exageradamente optimista y en una semana pueden pasar muchas cosas en el fútbol. Tenemos que estar preparados para hacer nuestro trabajo que es enfrentar a un rival durísimo como es el Alavés, que está haciendo una temporada fantástica, con un entrenador que ha llegado al club, ha jugado en consecuencia a lo que los futbolistas le requieren y eso habla muy bien del entrenador", indicó.

El preparador rojiblanco se refirió así al duelo de la jornada 29 ante los vascos, en una semana que de nuevo activó las noticias sobre una posible salida del delantero galo rumbo a Barcelona. "Sinceramente no me preocupa. Antoine es un capitán del Atlético y en consecuencia ha respondiendo siempre con hechos. Ahora tenemos un partido importante, que tendrá que responder como sus compañeros y seguir sosteniendo todo el trabajo del año. No me preocupa el tema Griezmann", afirmó.

Además, el 'Cholo' fue preguntado por un posible futuro sin el delantero francés. "No me puedo imaginar eso porque tiene contrato con el club, es uno de los capitanes, le ha dado todo al Atleti y mañana hará un partidazo. Eso es todo lo que veo entorno a Griezmann", insistió.

El técnico del Atleti también aceptó la salida de Lucas, confirmada esta semana, al Bayern Múnich. "Nos dio mucho, el club hizo el esfuerzo pero él tomó la decisión de cambiar de equipo", afirmó, antes de valorar un posible cambio de ciclo en su plantilla. "En el momento en el que hemos renovado con el club asumimos todas las situaciones. Trabajaremos para que lo más importante, que es el Atlético, siga siendo competitivo como lo fuimos siempre", dijo.

"El club, el crecimiento que ha tenido y la ilusión de muchos futbolistas por venir al Atlético de Madrid genera de cara al futuro siempre cosas importantes por ver. Son chicos que nos han dado mucho y en lo que queda seguirán mostrando su orgullo y cuando termine la temporada buscaremos lo mejor para el club. La importancia de entender y querer estar donde están", finalizó.