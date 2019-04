Valverde, sobre el triplete: "Los tres títulos están igual de cerca e igual de lejos"

El Barcelona afronta una semana importante ante Villarreal, Atlético y United

Valverde no da pistas y no confirma si rotará a alguno de sus titulares

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona. Imagen: EFE

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dijo este lunes, en la víspera del partido ante el Villarreal, que los tres títulos a los que aspira su equipo esta temporada (Liga, Copa y 'Champions') están "igual de cerca e igual de lejos".

"Los tres por igual. Todo depende de pequeñas cosas, todavía no hemos ganado nada y todo estar por decidir. Llevamos un largo camino desde julio y ahora estamos en el momento culminante y es cuando queremos estar finos", insistió.

Buena parte de las preguntas de la rueda de prensa giraron en torno a si el partido de este martes contra el Villarreal es idóneo para que Valverde, con dos grandes compromisos en el horizonte (Atlético de Madrid y Manchester United), pueda dar descanso a sus mejores hombres.

Pero el técnico azulgrana no quiso dar pistas. Aseguró que "nunca hay un escenario idóneo" para dosificar a un futbolista como Leo Messi. "Ya lo veremos mañana. Mucha gente tiene puesta la vista en la Champions y el sábado ante el Atlético, pero los puntos de mañana valen igual que los del sábado", recordó. El mismo discurso utilizó respecto a Gerard Piqué.

No cree que el de Villarreal sea "un partido ideal" para los menos habituales, sino "para ganar". Valverde comentó que los rivales están esperando "un tropiezo" del Barça para alimentar la esperanza de que pueden recuperarse en la clasificación.

"Quedan nueve jornadas. Cada partido es una especie de final para todos, en nuestro caso para volver a ser campeones, en el suyo para ganar y alejarse de las parte baja. Es un partido en el que nos jugamos mucho", destacó.

Cero presión

Valverde no cree, en ningún caso, que los diez puntos de ventaja que tiene su equipo le añadan una presión extra. Tenemos la presión porque queremos conseguir el título. No es una presión extra, los números son lo que son. Quedan nueve partidos y si ganamos seis, somos campeones, y la mejor manera es ir restando partidos. Tener que ganar seis partidos no quiere decir que tengamos la liga ganada", argumentó.

Sobre la Liga de Campeones, señaló que "motiva mucho" a la afición azulgrana, "pero puede traicionarte en un partido o en 15 minutos que no estés bien. La Liga te dice cómo estas, te marca desde el primer minuto hasta el ultimo".

En todo caso, el técnico del Barça no considera que sea complicado centrar a sus jugadores ante partidos como el de este martes: "Ellos saben de la dificultad, porque lo han vivido en temporadas pasadas. Somos perfectamente conscientes del partido de mañana y de lo que viene después".

Del rival, Valverde advirtió de que está en una situación complicada y viene de perder un partido después de desperdiciar una ventaja de 0-2 en Vigo, pero alertó sobre su potencial, ya que el Villarreal está en cuartos de final de la Liga Europa y es un equipo al que al Barça le cuesta ganar.

"De los cinco desplazamientos, este es el más difícil porque es el próximo, pero también jugamos contra dos equipos con aspiraciones (Eibar, Alavés) y frente a otros dos (Celta, Huesca) que se lo están jugando todo. En los últimos partidos de cada Liga, los de abajo sacan muchos puntos", indicó.