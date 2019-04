LaLiga y AFE acuerdan un calendario para la temporada 19/20 en el que no tendría cabida la nueva Supercopa

Ambos organismos confirman las fechas de inicio, final y Copa del Rey

Además, habría competición en enero que choca contra la idea de Rubiales

La RFEF debe responder o el calendario quedará aprobado automáticamente

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. Foto: Getty.

LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) han llegado a un acuerdo para establecer el calendario de la temporada 19/20 del fútbol español. Una firma que fue trasladada a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el pasado 1 de abril y, tal y como ha podido saber elEconomista, no daría cabida al nuevo formato de la Supercopa de España que el organismo presidido por Luis Rubiales quiere aprobar y celebrar durante el mes de enero.

Nuevo lío a la vista en las instituciones que rigen el fútbol nacional. Javier Tebas y David Aganzo se han puesto de acuerdo, contra todas sus anteriores disputas, y han establecido un calendario para la próxima campaña que va contra las ideas de Luis Rubiales, siempre de la mano de AFE en los últimos casos polémicos. Así, la patronal española y el principal sindicato de los jugadores, ya han hecho conocer a la Federación su anteproyecto 19/20 y éstos tienen 10 días para responder desde que el pasado 1 de abril llegase el texto a sus oficinas.

Un documento que, a falta de confirmarse todas las restantes fechas, LaLiga asegura a este medio que Primera y Segunda División comenzarían sus competiciones el 18 de agosto, tendrían la final de la Copa del Rey el 18 de abril y terminarían el 24 de mayo, la primera categoría, y el 21 de junio, la de plata con los Playoffs que dan a conocer el tercer club que asciende.

Además, el organismo presidido por Tebas asegura que la Supercopa que propone la RFEF en enero "no podría disputarse" al haber competición programada para ese mes, aunque la propia Federación "no confirma" fechas oficiales. De esta forma, el nuevo formato con una Final Four entre los dos finalistas de Copa y los dos primeros de LaLiga Santander queda en suspenso, ante la idea de Rubiales de aprobarlo en la próxima asamblea del 29 de abril.

La Federación tiene ahora 10 días para responder a LaLiga y AFE, antes de que se considere "silencio administrativo" y el calendario de Tebas y Aganzo quede aprobado automáticamente, y en caso de respuesta negativa será el Consejo Superior de Deportes (CSD) el que tenga que volver a mediar por el fútbol español.

La institución todavía presidida por María José Rienda, a la espera de las elecciones generales del 28 de abril, ya se tuvo que inmiscuir el pasado mes de marzo entre LaLiga y la RFEF por el Convenio de Coordinación. Ante los horarios para el fútbol profesional que ambos organismos querían llevar a cabo, el CSD acabó dando la razón a Tebas argumentando que "la posibilidad de que alguien ajeno a la LaLiga o al operador pueda intervenir en la fijación de los horarios de los partidos comercializados supone privar a LaLiga de un elemento esencial de su facultad exclusiva de comercialización que le ha sido legalmente atribuida".

Así pues, el calendario de la próxima temporada vuelve a crear un conflicto entre Tebas y Rubiales, aunque esta vez la patronal española cuenta a su favor con el acuerdo que AFE y ellos mismos confirman. Además, el tiempo corre en contra de una Federación que debe dar una respuesta o no podrá situar la Supercopa de España en enero, tal y como desea su presidente en el nuevo modelo que quiere para el fútbol español.