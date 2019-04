El Comité de Apelación desestima el recurso del Atlético de Madrid por la expulsión de Diego Costa

Al Atlético aún le queda acudir al Tribunal Administrativo del Deporte

Foto: Reuters.

El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid por la sanción de ocho partidos a Diego Costa tras la expulsión que sufrió en el choque de Liga ante el Barcelona por insultar al árbitro Gil Manzano y agarrarle de las manos.

El Atlético de Madrid pidió la nulidad de la sanción invocando un no seguimiento del procedimiento establecido. Sin embargo, Apelación no ve que el hecho de no pedir la ratificación de Gil Manzano hasta varios días después generase indefensión y asegura que la prueba adicional solicitada al colegiado "no ha supuesto novedad alguna, ya que no contiene sino la ratificación de lo que ya se recogía en el acta, sin añadir elemento adicional alguno".

De la misma forma, en lo que respecta a la sanción por agarrar del brazo al colegiado, Apelación reconoce que tras el visionado de las imágenes "no es palmario que no lo hiciera con el ánimo de impedir que mostrara las amonestaciones a sus compañeros" pero en paralelo sostiene que "las imágenes no son incompatibles con la redacción de los hechos contenidas en el acta arbitral".

Tras el 'no' de Apelación, al Atlético le queda una última instancia en la que recurrir la sanción a Diego Costa: el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), al que podrá acudir en un plazo de 15 días hábiles.