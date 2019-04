La dificultad del Real Madrid de fichar a un delantero top para la próxima temporada

Cada vez es más factible el fichaje de un delantero joven y poco galáctico

Crece la opción de acompañar a Benzema de jugadores que marquen goles

Imagen: Reuters

El Real Madrid no lo va a tener nada fácil para conseguir el fichaje de un delantero centro de garantías de cara a la próxima temporada. Es el gran objetivo viendo la falta de gol que ha sufrido el equipo tras la marcha de Cristiano Ronaldo, pero el mercado actual no deja muchas opciones en el aspecto económico y futbolístico.

En el club solo hay un nombre por el que estarían dispuestos a tirar la casa por la ventana, y ese no es otro que Kylian Mbappe. El galo, sin ser delantero centro, aseguraría una buena cantidad de goles, justo los que necesita el Real Madrid. Esta temporada lleva anotados 31 goles entre Ligue 1 y Champions. Además, es el único que podría robarle la Bota de Oro a Leo Messi. Es la gran joya de la corona del mercado de delanteros que aseguren goles.

Aparte del francés, no hay muchos nombres con cierto caché que puedan ocupar ese rol de goleador. En el mercado no sobran delanteros que aseguren los 40 ó 50 goles que hacía Cristiano Ronaldo. Sin embargo, otro de los que podría ocupar ese lugar es Harry Kane, del Tottenham. El inglés lleva anotados 22 goles entre Premier y Champions y todavía tiene mucho recorrido por delante. Tiene 25 años, pero su llegada se antoja complicada con Levy como presidente. Las cantidades que se manejarían por su fichaje serían una locura, a no ser que pida formalmente que le dejen salir.

Lewandowski o Cavani siempre han sonado, pero por edad (30 el polaco y 32 el uruguayo) quedan prácticamente descartados. Desde la llegada de Florentino Pérez (ya sea en su primera y en su segunda etapa) solo se han fichado dos jugadores con 30 o más años (Carvalho y Diego López), por lo que sería raro que ahora cambiara esta tendencia.

Otro de los jugadores que ha sonado para ocupar el puesto de delantero la próxima temporada es Luka Jovic, de 22 años. El serbio es una de las revelaciones de la temporada en la Bundesliga (17 goles), pero no tiene el caché suficiente como para ocupar el puesto que dejó Cristiano Ronaldo. Algo parecido ocurre con Piatek, actual delantero del Milan y uno de los pichichis de la liga italiana. No es descartable esta opción, pero siempre como sustituto de Benzema, insustituible para Zidane.

El plan B

El buen año de Karim Benzema podría cambiar los planes del Real Madrid. La dificultad de encontrar un nueve, unido a la llegada casi segura de Hazard (que también garantizaría una buena cantidad de goles) hace que esta posibilidad coja cada día más forma.

La idea podría ser la de cambiar el fichaje de un delantero centro que prometa goles por acompañar a Benzema de jugadores que aseguren los goles que no han hecho esta temporada Bale o Asensio. El verano va a ser largo, pero los delanteros de verdad no sobran en el actual mercado futbolístico.